Polka, ki podira rekorde

Slovenska glasbena scena je dobila nov duet. Ansambel Stil in Hitmacher, za katerim stoji Goran Hrvaćanin, sta združila moči. Ko glave staknejo takšni ustvarjalci, lahko nastane le nova in dobra uspešnica. Natanko to se je tudi zgodilo. Pesem z naslovom Polka za dva milijona folka, za katero so posneli tudi videospot, ki si ga je v dveh tednih ogledalo več kot 600.000 gledalcev, je obnorela Slovenijo.

Pod besedilo so se podpisali Hrvaćanin, Damjan Jović in frontman ansambla Stil Franc Gašper Jazbec. Komik in vsestranski ustvarjalec Gojko Hitmacher Ajkula je v začetku leta ogreval občinstvo pred razprodanimi Stožicami na koncertu Lada Bizovičarja. Sicer pa je zaslovel s skeči iz serije Car in Carice, ki so postali youtube senzacija, prav tako je Gojko Ajkula, kot se glasi njegovo umetniško ime, nasmejal kot igralec in scenarist v slovenski filmski uspešnici Pr' Hostar 2 promila.

Gojko Hitmacher Ajkula je januarja ogreval občinstvo na šovu Lada Bizovičarja v Stožicah. FOTO: INSTAGRAM

Očitno pa je, da stilovci dobro vedo, s kom sodelovati, da se njihova priljubljenost nenehno dviguje, skladbe pa gredo odlično v ušesa poslušalcev. V začetku leta so jih k sodelovanju povabili Čuki in nastala je uspešnica z naslovom Na pumpi, za katero sta besedilo skupaj napisala Jože Potrebuješ in Jasna Kuljaj, pri besedilu in melodiji pa se jima je pridružila tudi Jožetova starejša hči Petra Potrebuješ. Na pragu pomladi so Stil in Modrijani skupaj posneli priredbo uspešnice z naslovom Bi te, bi te … glasbene zasedbe Fäaschtbänkler. Člani obeh ansamblov so že dolga leta prijatelji.

»Poznali so se že naši starši. Družita nas tudi divji štajerski temperament in neizmerna strast do glasbe. Zato je bilo le vprašanje časa, kdaj bomo prvič sodelovali na glasbenem odru. In to se je zgodilo in veseli in hvaležni smo, da so nam Fäaschtbänkler z veseljem dovolili priredbo in objavo pesmi,« je povedal stilovec Franc Gašper Jazbec.