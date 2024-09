Jabolčna pita po receptu mame priznanega kuharskega mojstra

Pite vseh vrst so med najbolj priljubljenimi posladki, ki se jih lahko lotijo tudi začetniki. Pripravljamo jih vse leto, najpogostejša in najbolj priljubljena pa je bržkone jabolčna. Če jo spečemo v okroglem, po možnosti rebrastem modelu, dobi še bolj zapeljivo podobo. Ponudimo kot sladki poobedek ali popoldanski prigrizek.

Ne le sladke, imenitne so tudi zelenjavne in mesne, vsem pa je skupno krhko testo, ki ga brez težav zamesimo v nekaj minutah. Osnovni recept zanj sestavljajo moka, ščepec soli, jajca in maščoba, običajno maslo ali margarina, lahko uporabimo tudi ohlajeno svinjsko mast, če pripravljamo testo za sladko različico, mu seveda dodamo sladkor pa še kakšen dodatek, na primer naribano limonovo lupino, kislo smetano ali cimet. Tako sladko kot slano pustimo nekaj časa počivati, najbolje je, da ga za pol ure postavimo v hladilnik, če nam ga kaj ostane, ga lahko celo zamrznemo in porabimo v nekaj mesecih.

Priprave preprostih pit se lotijo tudi priznani kuharski mojstri, enega od receptov ponuja francoski chef Raymond Blanc, ki razkriva skrivnost popolnega jabolčnega nadeva. Blancu, ki je odraščal v veliki družini, so pot v kuharski poklic tlakovali njegovi starši, mama je sestre uvajala v skrivnosti kuharskih veščin, medtem ko so se bratje pod očetovim vodstvom kalili na vrtu. Kar je mali Raymond pridelal in nabral, ga je mama potem učila pripraviti. Nedvomno je bila mojstrica, chef še danes pravi, da je naredila najboljšo jabolčno pito na svetu, za katero je uporabila klasični recept, odličnost pa zagotavljajo njegova preprostost, torej brez odvečnih dodatkov, in izbira primerne sorte jabolk. Poleg tega je treba ujeti pravo razmerje med sladkorjem in kislostjo jabolk. Chef Blanc prisega na sorto captain kidd iz družine cox orange pippin, če je nimamo na voljo, vzamemo katero koli sorto iz družine cox. Zelo dobro se obnese sorta braeburn, ki jo lahko kupimo skorajda v vseh trgovinah in na tržnicah.

Jabolčna pita

Prav tako jo je pripravljala mama priznanega chefa Raymonda Blanca; karameliziran sladkor pričara preliv bleščeče jantarne barve.

Za 4 osebe.

Testo

200 g moke

100 g masla

1 ščepec soli

1 srednje veliko jajce

1 žlica hladne vode

Za nadev

3 jabolka

15 g masla

15 g kristalnega sladkorja

1,5 žličke limoninega soka

7 g jabolčnega žganja calvados

1 srednje veliko jajce

1 dcl smetane za stepanje

sladkor v prahu

Priprava

V veliki skledi zmešamo moko, sol in narezano maslo sobne temperature. Na sredini naredimo luknjo in vanjo dodamo jajce. Zmešamo in na delovnem pultu na hitro zgnetemo v testo. Odmerimo 20, 30 g in ga zavijemo v folijo ter postavimo v hladilnik. Preostanek sploščimo na debelino 2 centimetra, tako da oblikujemo krog. Tudi to zavijemo in za pol ure postavimo v hladilnik. Ohlajeno testo položimo na folijo za živila in ga pokrijemo s plastjo folije. Tako ga lahko valjamo brez moke. Razvaljamo ga na 2–3 mm debelo, odstranimo folijo in položimo v pekač za torte s premerom 18 cm, ki smo ga obložili s peki papirjem. Robove testa dvignemo in obložimo obod modela. Iz kroglice testa, ki smo jo prihranili, oblikujemo rob po obodu in ga dobro pritisnemo ob podlago. Testo na dnu na več mestih prebodemo z vilicami, da se med pečenjem ne bo dvigovalo. Postavimo v hladilnik za 20 minut. Medtem olupimo jabolka in jih narežemo na krhlje, iz vsakega dobimo 8–10 kosov. Tesno skupaj jih naložimo na testo. V skodelici zmešamo stopljeno maslo, sladkor, limonin sok in jabolčno žganje. S čopičem premažemo jabolka ter potresemo s sladkorjem v prahu. Pečemo 20 minut na temperaturi 210 stopinj. V skodelici zmešamo jajce, sladkor in smetano za stepanje ter prelijemo po napol pečeni piti. Pečemo še deset minut. Ohladimo in pred serviranjem potresemo s sladkorjem v prahu.

