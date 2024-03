Iz zaklusija prireditve Ona 365

Prireditev, ki je potekala v čudovitem ambientu Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL), sta vodila Delova novinarka Vesna Milek in igralec MGL Matej Puc.

Nataša Luša: Zdaj je čas za naš prispevek v mozaik prihodnje družbe

Za uvodno besedo je poskrbela direktorica naše medijske hiše Delo Nataša Luša, ki je dejala, da »našo prihodnost predstav­ljajo principi, ki jih poosebljajo nominiranke izbora Ona 365; rušijo stereotipe o tem, kakšna bi morala biti njihova vloga, dokazujejo, da imajo svoj glas, in se odlikujejo na vseh področjih, na katerih delujejo.

In to ne zato, ker so ženske, temveč zato, ker so znanstvenice, igralke, pesnice, zdravnice, sodnice, podjetnice, športnice, kulturne delavke, političarke in arhitektke, ki na temeljih, ki so jih postavile vse ženske pred njimi, tlakujejo pot v čas, v katerem je prostor za vse, ki jim je mar za ta trenutek in za prihodnost vseh nas.«

Ob koncu nagovora je poudarila: »Zdaj je čas za naš prispevek v mozaik prihodnje družbe. Od koščkov, ki jih prispevamo zdaj in mi vsi, je odvisno, kakšna bo ta podoba. Naj sporočila nocojšnje prireditve še posebej svetlo zasijejo!«

Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije Urška Klakočar Zupančič, prvi predsednik samostojne Slovenije Milan Kučan in direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša. FOTO: Sandi Fišer/Mediaspeed

Urška Klakočar Zupančič: Združimo se ženske v Evropi in svetu ter recimo: Dovolj je!

Častna gostja prireditve je bila mag. Urška Klakočar Zupančič, predsednica državnega zbora, ki je zbrane nagovorila s sočutnim in iskrenim govorom ne le o tem, kako je biti ženska na visokem političnem položaju, temveč tudi, kakšne so naše dolžnosti v današnjem svetu krivic in vojn.

»Ko k meni pristopijo ženske, starejše, mlajše, tudi dekleta, in mi rečejo, da sem jim na neki način vzor, ker vztrajam,« je povedala Urška Klakočar Zupančič, »si rečem, da je vredno in da bom stopala še naprej kljub vsem oviram, ki bodo prihajale, in kljub temu da bodo bolele.

Pa naj bo to kakšna neprimerna gesta ali sovražni govor. Ravno zato, ker ne bom nikoli dopustila, da se kaj takega razpase in da bi bile česa takega deležne tudi ženske, ki bodo prihajale za menoj. Ker sem prepričana, da bodo prihajale, in prav je, da prihajajo.

Druga stvar, ki se je zelo dobro zavedam, je, da sem lahko srečna, da sem ženska tukaj, v tem delu sveta in v tem času ... Ampak veste, popolnoma drug čas za ženske obstaja tudi sedaj, sedaj v tem trenutku, na drugi strani zemlje. Tam ženska ne more stati na odru, tako kot stojim jaz.

Častna gostja prireditve je bila mag. Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Leon Vidic/Delo

Tam ženska ne more svobodno niti na ulico, kaj šele, da bi šla v šolo. Tega se zelo dobro zavedam. In še nečesa se zavedam. Trpljenja vseh žensk, v tistih delih sveta, kjer so danes nemiri in vojne. V 21. stoletju, po tem, ko smo kot človeštvo doživeli eno najhujših tragedij v 20. stoletju, zopet doživljamo tragedije. In v teh tragedijah najbolj trpijo ženske ter naša prihodnost – otroci. Ne smemo si zatiskati oči pred tem.

Nesprejemljivo je ubijanje žensk in otrok in vseh, ki se ne morejo braniti, pa naj bo razlog kakršenkoli. Zato si bom kot političarka prizadevala, da se združimo ženske v Evropi in svetu ter rečemo: Dovolj je!«

Sabina Obolnar: Resnično velika dejanja se ne merijo, ampak se jim izreka spoštovanje

Pred razglasitvijo so se nominiranke izbora Ona 365 v pogovoru z Vesno Milek na odru zvrstile v pogovoru o prihodnosti mladih, odnosih, solidarnosti in sodobni tehnologiji. Ne glede na to, ali je iz njihovih besed vel optimizem ali negotovost glede prihodnosti, je bila jasna njihova zaveza, da je edina pot naprej – skupaj.

Odgovorna urednica revije Onaplus Sabina Obolnar je svoj govor sklenila z besedami: »Vsako leto smo poudarjali, da niso vsi dosežki merljivi v številkah. Resnično velika dejanja se ne merijo, ampak se jim izreka spoštovanje. Zato letos ne govorimo o Onini lestvici, na kateri se razporejajo klini, temveč govorimo o Oninem svetu, prostoru sodelovanja, rasti in presežkov.

Naše odločitve ne gre razumeti kot morebitno neodločnost, katero žensko zares izpostaviti – prav nasprotno, gre za jasno odločenost, ki pritrjuje življenjskemu vodilu letošnjih nominirank: solidarnost, delo za skupnost in zavedanje, da smo del celote. Zato smo se, po temeljitem in večkratnem razmisleku, odločili, da letos namesto ene One 365 razglasimo vse vas, spoštovane in drage nominiranke, za zmagovalke, letos slavimo deset Oninih žensk. Čestitam vam, ker ste.«

Odgovorna urednica revije Onaplus Sabina Obolnar: "Naše odločitve ne gre razumeti kot morebitno neodločnost, katero žensko zares izpostaviti – prav nasprotno, gre za jasno odločenost, ki pritrjuje življenjskemu vodilu letošnjih nominirank: solidarnost, delo za skupnost in zavedanje, da smo del celote." FOTO: Leon Vidic/Delo

Ob začetni negotovosti, kdo je vendar zmagovalka, je v dvorani kmalu v aplavzu završalo, saj so bile na oder povabljene prav vse (tri med njimi se slovesnosti niso mogle udeležiti). Ona 365 ni solistični nastop, Ona 365 je zbor.

Besedo imajo One 365 Na vprašanje, kako se nove generacijo odzivajo na gledališko umetnost, je igralka Jana Zupančič na odru MGL poudarila, da enoznačnega odgovora ni: »Naša naloga je, da odpiramo in raziskujemo pomembne teme, za katere si želimo, da se občinstva dotaknejo.« Včasih se ji zazdi, da v odnose ne verjamemo več. Sovoditeljica oddaje Kaj dogaja? in igralka Alenka Marinič je odgovor na vprašanje o vplivu sodobnih tehnologij začela s pomislekom: »Morda jih včasih ne razumem dobro, a verjamem, da mladi tudi skoznje najdejo pomemben stik.« Navezala se je na gledališče in dejala, da je to prostor, ki uči empatije: »Da smo danes vsi skupaj tukaj zbrani, je delo skupnosti. Nekdo je moral poskrbeti za luč, ton, nekdo je moral pobrisati stole, na katerih sedimo. Gledališče nas uči, da nismo sami in da najbolje deluje takrat, ko delujejo vsi deli.«

V drugem delu je povezovalka večera Vesna Milek najprej omenila več kot pet metrov visokega pletenega mamuta, ki krasi letališče v teksaškem Wacu. Delo arhitektke Mance Ahlin je bilo na natečaju izbrano med več kot sto prijavljenimi projekti. Povedala je, da prihaja iz Žirov, kjer je čipkarska tradicija izjemno močna. »K čipki sem se vrnila, da bi nehala gledati v zaslone, bila je kot neke vrste terapija.« Poudarila je tudi, da čipka ni slovenski izum in da v Metropolitanskem muzeju umetnosti v New Yorku hranijo kar 30.000 primerkov čipke. Pesnica Miljana Cunta je nadaljevala o vplivu družbenih omrežij in dejala, da je do njih skeptična: »Ponujajo več prednosti kot slabosti, predvsem za mlade, ki se odnosov šele učijo.« Poezija je zanjo kontrapunkt materia­lističnemu času, zato je je vedno več. »Poezija je orodje introspekcije. Jezik uporablja tako, da seže globlje.«

Solastnica podjetja Adteh Mirjana Duler je na vprašanje o tem, kako voditi podjetje v času, ko se zdi, da tovarištvo izginja, povedala, da sta z možem postala podjetnika iz eksistencialnih razlogov, ko sta ostala brez službe: »Imava pet otrok. Pravijo, da družina in podjetje ne gresta skupaj, a to ni res. Vsa prizadevanja iz družinskega okolja sva prenesla v podjetje.« Za kakovostno vodenje je po njenem empatija ključna, zato se imajo pri njih v službi vsi res dobro.

Rada Zergol, ki je že 43 let članica Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič, je na vprašanje, katere pesmi bi asociativno sodile v naš čas, saj slavijo pomembne vrednote, naštela tako: »Med partizanskimi bi gotovo izbrala Na juriš, kot delavsko pesem, simbol upora, gotovo pesem Bella ciao, med pesmimi s socialno tematiko pa izstopata Nabrusimo kose in Kovači smo.« Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič je strnila, da je sindikalizem v porastu: »Ob prehodu v novo državo je veljajo splošno prepričanje, da nam je vse dano, da se ni treba več truditi, saj smo stopili na pot zdravega kapitalizma. Nekaj časa je delavska zavest usihala, zdaj pa se ponovno vrača.« Kajti le skupaj smo zares močni.

