Iva Krajnc Bagola in Nika Urbas: Tudi na utrujenem ženskem obrazu je lepota, lepota življenja

V prvi epizodi novega podkasta Onaplus smo gostili dve izjemni ženski, Niko Urbas, vplivnico in ljubiteljico estetike, in Ivo Krajnc Bagola, gledališko in filmsko igralko ter članico gledališkega ansambla MGL.

Nika in Iva sta spregovorili o samopodobi, o tem, kako resnično izživeti sebe, se sprejeti takšne, kot smo in poiskati notranji mir, kar je včasih, ob vseh vlogah, ki jih imamo ženske, precej trd oreh.

Iva Kranjc Bagola priznava, da je po 40. letu starosti življenje bolj mirno, svobodno, bolj je prepričana vase: »Ko enkrat prestopiš številko 40, veliko bolj veš, česa ne maraš, zaradi vseh izkušenj pa sem tudi veliko bolj samozavestna. Zdi se, da ženstvenost ni več vprašanje, ampak enostavno je,« je povedala.

Beseda je poleg ženstvenosti tekla tudi o urejenosti, ki zagotovo vpliva tudi na samozavest, s čimer se sogovornici strinjata.

»Oblačila so lahko krasen izraz, z njimi se lahko veliko sporoči, ampak po drugi strani je to vse samo tekstil. To si sama velikokrat rečem, zato se sploh ne obremenjujem s tem,« pove Nika, ki oblačil ne jemlje preveč resno, saj meni, da je moda zgolj igra, zato je ženske ne smemo jemati kot obveznost:

»To je ena stvar, ki je javnost o meni ne ve. Tako kot obožujem dodelan videz, obožujem tudi dneve, ko sem na off in takrat nimam na sebi nobenih ličil, sem nepočesana, oblečeno imam bombažno majčko, pajkice in to je to. Takšna grem v mesto, v trgovino, tako da so me ljudje navajeni videvati tudi v čisto drugačni podobi,« je iskrena Nika. Prisluhnite pogovoru TUKAJ - na Onaplus.si.