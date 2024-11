Imate ga doma: to živilo je odlično za nego kože

Med je naravni čebelji izdelek, ki vsebuje več kot tristo sestavin. Učinkovine koristijo tako mastni kot suhi koži. Nekatere od njih so vitamini B-kompleksa, cink, kalij in železo. Tu so še številni antioksidanti, protibakterijske snovi ter encimi, ki zagotavljajo zdravo in sijočo polt.

Čeprav se po količini blagodejnih snovi različne vrste medu med seboj razlikujejo, za vse velja, da so do kože prijazne. A tudi za uporabo v kozmetiki je priporoč­ljivo poseči po medu lokalnih čebelarjev, ki mu niso dodane primesi.

FOTO: Rvbox/Gettyimages

Za čisto kožo

Antioksidanti in protibakterijske snovi pripomorejo k lepi koži in med drugim blažijo težave z aknami, saj učinkovito odstranjujejo umazanijo, odprejo pore in odpravljajo kožne ogrce. Hkrati jo med dodatno navlaži.

Kako ga uporabiti?

Odstranimo ličila in obraz zmočimo s toplo vodo, da se pore bolj odprejo. Nato s prsti nanesemo na kožo pol žličke medu in nežno masiramo s krožnimi gibi. Po pol minute masaže obraz splaknemo s toplo vodo in nanesemo vlažilno kremo.

Za nahranjeno polt

Koža včasih potrebuje zgolj malo dodatne pozornosti. Namenimo ji naravno masko iz medu, ki pomiri razdraženo, suho polt in deluje kot blag piling.

Kako ga uporabiti?

Na čisto kožo nanesemo tanko plast medu in počakamo do deset minut, nato obraz splaknemo z mlačno vodo in z njega popivnamo odvečno tekočino. Za najboljše rezultate nego ponavljajmo enkrat ali dvakrat na teden.

Proti mozoljem

Zaradi čistilnega učinka je med priporočljiv pri mozoljasti koži, kajti vsebuje protivnetne in protibakterijske snovi, s površine odstranjuje odvečno maščobo in na njej vzpostavlja bakterijsko ravnovesje. Prav tako lajša blažje težave s kožnimi boleznimi, saj snovi v njem spodbujajo obnovo in celjenje kože.

Kako ga uporabiti?

Kot naravno čistilo za kožo ali kot medeno masko, pri trdovratnejših mozoljih pa malo lepljive snovi nanesemo nepo­sredno nanje in jo pustimo nekaj časa učinkovati.

FOTO: Kuppa_rock/Gettyimages

Za vlaženje

Če je polt izjemno suha, na prizadete predele nanesemo tanko plast medu, počakamo deset minut in nato splaknemo. Čebelji izdelek premaguje proste radikale, ki so posledica vpliva zunanjih dejavnikov in lahko pretirano izsušijo povrhnjico, hkrati kožo navlaži in zmehča.

Kako ga uporabiti?

Tudi v tem primeru sta dobrodošla čiščenje z medom in uporaba medene maske.

Za mladosten videz kože

Probiotiki, antioksidanti, hranljive snovi ter encimi v medu negujejo polt in ohran­jajo njeno svežino. Hkrati ji pomagajo zadrževati vlago in preprečujejo nastanek gub.

Kako ga uporabiti?

V ta namen je med dobrodošel kot maska ali naravno čistilno sredstvo.

FOTO: Galina Zhigalova/Gettyimages

Dobro je vedeti

Previdnost je potrebna, če smo alergični na cvetni prah ali čebelji strup. Zato najprej na manjšem delu kože preverimo, kako se odziva na med.

Po negi med temeljito odstranimo s kože. Če bo ostal na njej, se bo nanj prilepila umazanija, ki bo zamašila pore ter povečala tveganje za akne in druge kožne težave.