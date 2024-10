Senf, jajca in jogurt: živila, ki delajo čudeže za kožo

Vse te maske si lahko preprosto pripravite doma in uživate v naravni negi, ki bo vašo kožo naredila sijočo in zdravo.

Naravna nega kože ni nujno zapletena. Sestavine, ki jih že imate v kuhinji, lahko naredijo čudeže za polt. Tukaj je nekaj preprostih mask, s katerimi bo koža zasijala.

Gorčična maska

Gorčična semena vsebujejo žveplo, ki se bori proti bakterijam in pomaga zmanjšati vnetje, akne ter draženje kože. Tanko plast blage gorčice, senfa, (približno eno čajno žličko) nanesite na obraz, pustite delovati 15 minut, nato sperite s toplo vodo. Ta maska pomirja kožo in spodbuja prekrvavitev.

Limonina maska

Limona vsebuje AHA in BHA kisline, ki pomagajo odstraniti odmrle kožne celice, očistiti pore in izenačiti polt. Masko naredite tako, da sok ene limone zmešate z 1–2 žlicama olivnega ali mandljevega olja. Nanesite na obraz, pustite delovati 15 minut in sperite s toplo vodo. Maska je primerna za mastno kožo, nagnjeno k ogrcem.

Jajčna maska

Če vaša koža potrebuje dodatno nego, je jajce odlična izbira. Pri suhi koži stepite rumenjake, pri mastni pa beljake z dodatkom ene žličke limoninega soka ali medu. Za normalno kožo uporabite celo jajce. Mešanico nanesite na obraz, pustite delovati 30 minut in nato sperite z mlačno vodo.

Maska iz jogurta in grozdja

Namesto grozdja lahko uporabite katero koli sezonsko sadje. Pet zmečkanih grozdnih jagod zmešajte z žlico mletih mandljev in žlico navadnega jogurta. Ta osvežilna maska nahrani in navlaži kožo ter jo naredi mehko in gladko. Po 15 minutah sperite in uživajte v svežem videzu.

Maska iz ovsa in medu

Za pomirjujočo in hranljivo masko zmešajte 1–2 žlici instant ovsa z 2 žlicama vroče vode in pustite stati nekaj minut. Nato v mešalniku zmešajte rezino jabolka, žličko jogurta, žličko medu in en beljak. Dodajte ovsene kosmiče in nanesite na obraz. Masko pustite delovati 15 minut, nato sperite.

Bananina maska

Banana je odlična za napenjanje kože in zmanjšanje videza drobnih gub. Četrtino zrele banane pretlačite in jo zmešajte z eno žlico kisle smetane. Dodajte kapsulo vitamina E (500 ie) in nanesite masko na obraz. Pustite delovati 10–15 minut, nato sperite z mlačno vodo.

Zakaj kumarice na oči?

Ljudje pogosto polagajo rezine kumar na oči zaradi njihovih številnih koristi za kožo in videz, zlasti za področje okoli oči. Tukaj so najpogostejši razlogi:

Zmanjšanje zabuhlosti: Kumarine rezine imajo hladen in pomirjajoč učinek, ki lahko pomaga zmanjšati zabuhlost okoli oči. Hladna temperatura kumare stisne krvne žile in zmanjša oteklino.

Kumarine rezine imajo hladen in pomirjajoč učinek, ki lahko pomaga zmanjšati zabuhlost okoli oči. Hladna temperatura kumare stisne krvne žile in zmanjša oteklino. Hidracija kože: Kumare so sestavljene iz več kot 90 % vode, kar pomaga vlažiti in osvežiti kožo okoli oči.

Kumare so sestavljene iz več kot 90 % vode, kar pomaga vlažiti in osvežiti kožo okoli oči. Zmanjšanje temnih kolobarjev: Antioksidanti in flavonoidi, ki jih vsebuje kumara, pomagajo zmanjšati videz temnih kolobarjev okoli oči, saj pomirjajo kožo in zmanjšujejo pigmentacijo.

Antioksidanti in flavonoidi, ki jih vsebuje kumara, pomagajo zmanjšati videz temnih kolobarjev okoli oči, saj pomirjajo kožo in zmanjšujejo pigmentacijo. Pomiritev draženja: Kumarine rezine imajo pomirjujoče lastnosti, ki lahko zmanjšajo draženje in rdečico okoli oči, pogosto zaradi alergij ali pomanjkanja spanja.

Te koristi so razlog, zakaj je kumara priljubljeno domače zdravilo za nego oči.