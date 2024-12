Ideje za oblačenje za vsako priložnost iz Pepca: od oblačil za vsak dan do večernega stajlinga

Ni pomembno, ali se odpravljate na večerno zabavo ali želite biti elegantni za vsak dan, imamo nekaj za vas! Oglejte si naše ideje za oblačila, s katerimi se boste lahko izrazili in pritegnili poglede, ne da bi obremenili svojo denarnico.

Vsakodnevni videz

Vsakodnevna oblačila morajo zagotavljati udobje in svobodo gibanja. Oblečete se lahko praktično, a še vedno modno. Svojo garderobo dopolnite z nekaj majicami, 2–3 pari kavbojk, trenirkami in udobnimi jopicami. Majice, ki so na voljo v različnih vzorcih in barvah, od klasične bele do majic s tematskimi potiski, so osnova za številne vsakdanje videze. Združite jih s kavbojkami z ozkimi hlačnicami ali ohlapnejšim modelom mom jeans, oblecite jopico s kapuco in že ste pripravljeni! Tako oblečeni se lahko odpravite na sprehod ali na sproščeno srečanje s prijateljico. Namesto kavbojk oblecite elastične pajkice in daljšo majico ali pulover in ustvarili boste popoln in udoben komplet za delo od doma. Vaš vsakdanji videz je lahko zelo zanimiv. Celotnemu videzu dodajte elegantne dodatke – torbo shopper za nakupovanje ali funkcionalen mestni nahrbtnik. Jeseni in pozimi pa svoj slog dopolnite z modnimi kapami in šali, ki vas bodo zaščitili pred mrazom.

Navdih za vsakodnevno oblačenje:

• Za nakupovanje: temne kavbojke v kombinaciji z ohlapno majico in udobnimi športnimi copati so klasika, ki vam zagotavlja svobodo gibanja. Dodajte še majhno poštarsko torbo, v katero lahko spravite vse svoje potrebščine.

• Za sprehod: lahka jopica in pajkice so udoben komplet za aktiven dan. Videz dopolnite z mestnim nahrbtnikom in športno kapo za bolj športen videz.

• Za srečanje s prijateljico: vsakdanji slog iz Pepca je lahko tudi nekoliko eleganten. Kavbojke kombinirajte s klasično belo srajco ali daljšo bluzo. Za eleganten in moden videz nosite balerinke ali športne copate in nežen nakit.

FOTO: Pepco

Videz za delo ali poslovne sestanke

Pri takšnih videzih sta pomembni profesionalnost in eleganca. Vendar lahko tudi takšen videz odraža vašo osebnost in individualni slog. V Pepcu boste našli elegantne kose garderobe, ki so kot nalašč za pisarno. Klasične srajce v umirjenih barvah so temelj vašega poslovnega sloga. Kombinirajte jih s krilom tipa svinčnik ali elegantnimi hlačami, da ustvarite urejen in profesionalen videz, kot nalašč za poslovni sestanek. Tudi udobni suknjiči ravnega kroja bodo primerni za v službo, prav tako enobarvni puloverji – v grafitni, sivi ali mornarsko modri barvi, ki jih lahko kombinirate z elegantnimi hlačami in ustvarite topel videz za hladnejše dni.

Za pisarno se vam ni treba vedno obleči tako formalno. Lahko si privoščite nekaj svobode, če se odločite za smart casual, ki združuje prefinjeno eleganco in udobje. Združite klasično srajco s kavbojkami ali krilo svinčnik z majico in športnimi copati, da bi si dodali nežnost in lahkotnost.

Videz za večerne in hišne zabave

Večerni zmenek, zabava doma ali neformalno druženje s prijatelji so priložnosti, da oblečete nekaj bolj formalnega kot vsakdanje oblačilo. V Pepcu boste našli oblačila, ki združujejo elegantnost in cenovno dostopnost. Subtilne obleke v klasičnih barvah so kot nalašč za obisk restavracije ali za posebne priložnosti. Za zabavo doma se odločite za udobje, ne da bi pri tem žrtvovali eleganco. Izberite kombinezon ali kombinirajte klasične črne hlače z bluzo z nežnimi okraski.

Če cenite udobje, oblecite široke hlače palazzo in jih dopolnite z mehkim elegantnim puloverjem. Ne pozabite tudi na ustrezne dodatke, saj lahko spremenijo vaš videz. K enobarvni obleki izberite izrazit nakit – dolge bleščeče uhane ali masivno zapestnico, ki bo poudarila večerni značaj obleke. Elegantni čevlji s peto, klasične petke ali lažji sandali z visoko peto bodo vašemu videzu dodali pridih lahkotnosti in prefinjenosti. Pisemska torbica v umirjeni ali kovinski barvi bo dopolnila videz in v njej boste lahko shranili vse svoje drobne predmete. Na ta način lahko tudi preprosto vsakdanjo obleko preoblikujete v zanimiv eleganten večerni komplet.

Oblačila za posebne priložnosti

FOTO: Pepco

Čas je za veliko zabavo! Za silvestrovo ali pustovanje si privoščite nekaj sijaja in ekstravagance. Izberite bluzo z bleščicami, ki odbija svetlobo, bleščečo obleko, ki poudarja postavo ali oblačila s kovinskimi dodatki. Cekini in bleščice so kot nalašč za plesno zabavo. Z njimi boste pritegnili pozornost in pridobili samozavest. V oblačilih, kot so ta, ki jih najdete v trgovini Pepco, boste sijali! Dobesedno in v metaforičnem pomenu. Obleko za pustovanje dopolnite z elegantnimi dodatki: bleščečimi uhani, ki se odlično podajo k bleščečim oblačilom in pritegnejo pozornost na vaš obraz, torbico za shranjevanje potrebščin ter ogrlicami, prstani in zapestnicami. Bleščeč ali s kristali okrašen nakit dopolnjuje celoten videz in vam zagotovi eleganco.

V Pepcu boste našli oblačila za prosti čas in večerna oblačila, s katerimi boste vsak dan videti lepo in se počutili samozavestno!

Naročnik oglasne vsebine je Pepco