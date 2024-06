Hitro umami kosilo s piščancem in brokolijem

Morda najprej spomnimo, kaj umami sploh je. Gre za tako imenovani peti okus, ki ga lahko občutimo poleg sladkega, slanega, kislega in grenkega. Odkrili so ga šele leta 2002, v resnici pa gre za popolno harmonijo okusov, ki v nas vzbudi prav posebno zadovoljstvo. Za umami še posebej pogosto slišimo v azijski in fuzijski kulinariki, pričaramo pa ga lahko tudi na domačem krožniku. Enak okus imajo glutamati, zato jih uporabljamo kot ojačevalce okusa.

Tokrat bomo brbončice prebudili s precej enostavno jedjo, ki vam bo kljub preprostosti v veliko zadovoljstvo. Je enostavna za pripravo, hkrati pa vsebuje vse komponente, da bomo po obroku prijetno siti in zadovoljni. V glavni vlogi bosta nastopila piščanec in brokoli, zraven pa bomo postregli riž. Umami bomo izzvali z dodatkom kombinacije sojine omake, sezamovega olja in ostrigine omake, koruzni škrob pa bo poskrbel, da bo meso zares izjemno mehko.

Za pripravo celotnega kosila bomo potrebovali manj kot pol ure, prepričani pa smo, da bo ta jed postala stalnica na vašem poletnem tedenskem meniju.

Sestavine

700 g piščančjih prsi

1 žlica sojine omake

1 žlica koruznega škroba

1 beljak

žlica vode

1/2 žličke soli

1/4 žličke popra

Omaka

180 ml piščančje jušne osnove ali vode

2 žlici sojine omake

2 žlici ostrigine omake

1 žlička sezamovega olja

1 žlica belega kisa

2 žlici koruznega škroba

1/2 žličke sladkorja

1/2 žličke črnega popra

5 skodelic brokolijevih cvetkov

2 žlici avokadovega olja

4 stroki česna

3 žlice svežega ingverja

3 mlade čebule

beli ali rjavi riž

Priprava