Hiša z mediteranskim pridihom

»Čeprav tega ni v nobeni knjigi, obstaja pomlad, ki ji pravimo Ibiza. To je pomlad, ko prevladujeta bela in zelena barva in ko imamo pesek v laseh,« pravi katalonska notranja oblikovalka Susanna Cots, ki se je lotila interierja hiše na Ibizi. S tem v mislih je prevzela oblikovanje hiše in jo z odpiranjem prostorov usmerila proti svetlobi oziroma zunanjim prostorom. Hiša, ki meri kar 350 kvadratnih metrov, ima tudi tri tisoč kvadratnih metrov vrta z bazenom.

