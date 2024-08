Helikoptersko starševstvo: zakaj je tako slabo

So starši danes bolj zaščitniški kot pred tridesetimi leti? Številne študije kažejo, da sodobni starši pogosteje nadzorujejo dejavnosti svojih otrok, spremljajo vsak njihov korak in se vključujejo v njihovo socialno življenje. Razlogov za to je več.

Svet ni tako grozen, kot mislimo

Prvi je gotovo subjektivni občutek večje nevarnosti. Medijska poročila o ugrabitvah otrok, nesrečah in drugih nevarnostih so okrepila strahove staršev.

Kljub statističnim podatkom, ki kažejo, da svet ni nujno bolj nevaren za otroke, se percepcija nevarnosti povečuje, kar vpliva na starše, da sprejmejo dodat­ne »previdnost­ne« ukrepe.

Drugi: ekonomski in socialni pritiski. Negotov trg dela in naraščajoči življenjski stroški povzročajo, da sodobne starše že v »vrtcu« skrbi, ali bodo njihovi otroci uspešni.

Posledica je večji poudarek na akademskih dosežkih in obšolskih dejavnostih, pri čemer starši pogosto tesno urejajo urnike svojih otrok z izgovorom, da jih pripravljajo na prihodnost.

Tretji: družbena pričakovanja glede tega, kaj pomeni odgovorno starševstvo.

Pretirano zaščitniški starši otrokom ne delajo usluge. FOTO: Shutterstock

Učenje z izkušnjami

Raziskave so pokazale, da lahko pretirano zaščitniško starševstvo upočasni tudi sposobnost samostojnega odločanja pri otrocih. Otroci, ki nimajo svobode raziskovanja, tveganja, denimo tudi manjših poškodb, in delanja napak, pogosto težje postanejo samostojni, ko odrastejo.

Ostanejo odvisni od usmerjanja in podpore staršev. Obenem so bolj nagnjeni k anksioznosti in slabši samopodobi. Stalni nadzor in poseganje v njihove odločitve jim sporočata, da niso sposobni reševati izzivov, pred katerimi se znajdejo. Reševanje problemov je ključna živ­ljenjska spretnost, ki se najbolje razvije z izkušnjami.

Ko so starši pretirano zaščitniški, namreč pogosto rešujejo težave namesto svojih otrok ali pa jim preprečujejo, da bi se soočili s situacijami, v katerih bi morali rešitve najti sami.

Kot odrasli nato težje rešujejo probleme, saj v mladosti niso imeli dovolj priložnosti, da bi se učvrstili v praksi.

Izzivi sodobnosti

Izziv za sodobne starše je najti ravnovesje med zaščito otrok in omogočanjem svobode za razvoj samostojnosti.

Strokovnjaki predlagajo, da to dosežejo tako, da jim postopoma dajejo več odgovornosti, jih spodbujajo k sprejemanju odločitev in jim dovolijo, da izkusijo naravne posledice svojih dejanj.

Otrokom mora biti dano okusiti posledice svojih dejanj.FOTO: Shutterstock

Z ustvarjanjem okolja, ki jih spodbuja k raz­iskovanju, tveganju in učenju iz izkušenj, lahko starši pripomorejo, da bodo njihovi otroci odrasli v samostojne in sposobne odrasle.