Pisali smo že, da pri Hondi in Nissanu razmišljajo o združitvi, ravno o tej temi pa je spregovoril tudi nekdanji izvršni direktor Nissana Carlos Ghosn. »To je poteza iz obupa,« je dejal za Bloomberg. »V dogovoru ni nobene pragmatičnosti, saj je težko najti sinergije med obema podjetjema.« O združitvi razmišljajo zato, da bi lažje tekmovali na področju električnih vozil.

Honda in Nissan sta drugi in tretji največji proizvajalec avtomobilov na Japonskem, njun lokalni tekmec Toyota pa je največji proizvajalec avtomobilov na svetu. »Med podjetjema praktično ni komplementarnosti. Sta na istih trgih in imata enake izdelke,« je bil še dodatno kritičen nekdanji direktor Ghosn, ki je moral položaj direktorja in predsednika zavezništva Renault-Nissan-Mitsubishi zapustiti konec leta 2018, potem ko je bil obtožen finančnih kaznivih dejanj. Kljub temu je ohranil vpliv, zato marsikdo posluša njegove besede. »Zdaj poskušajo storiti nekaj, kar bi lahko združilo kratkoročne težave Nissana in dolgoročno vizijo Honde,« je še dejal Ghosn.