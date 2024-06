Freud: To je lastnost, ki razkriva slabega človeka, takoj boste vedeli, s kom imate opravka

Sigmund Freud, eden najslavnejših psihiatrov vseh časov in oče psihoanalize, je za seboj pustil številne modrosti in dognanja, ki jih ljudje uporabljajo še danes, ko si poskušajo razložiti dejanja in vedenje ljudi okoli sebe. Eno od njegovih dognanj, zelo zanimivo, se je nanašalo tudi na slabe, neumne ljudi. Freud naj bi tako nekoč dejal: »Prvi znak človeške neumnosti je popolna odsotnost sramu.«

Ko se torej znajdete v situaciji, ko ste presenečeni nad dejanji ali vedenjem nekoga v bližini ali pa ste v zadregi zaradi nekogaršnjih izjav ali stališč, morate takoj spoznati, s kakšno osebo imata opravka.

Ljudje, ki se ne morejo pohvaliti s pretirano visoko inteligenco, vas bodo pogosto poskušali ponižati ali osmešiti vaš odnos in razmišljanje. V takšni situaciji se jim ne bi smeli dokazovati, niti se ne živcirati.

Na vas je, da tej osebi pomagate razumeti nekatere stvari, če želite, vendar ne smete pretiravati, saj nekateri preprosto nočejo priznati, da se motijo. V takem primeru se raje umaknite. Pred takšnimi ljudmi tudi ne znižujte svojih kriterijev in ne počnite stvari, v katere vas prepričujejo. Zaradi sprejemanja in zaupanja nekoga, ki tega na koncu dneva ni vreden, ne smete nikoli zniževati cene svojega dostojanstva.