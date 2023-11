Ugotovite, na kateri stopnji razvoja ste: Freud je trdil, da imajo zreli ljudje teh sedem lastnosti

Edina oseba, s katero se lahko primerjamo, smo mi sami iz preteklosti. In edini človek, od katerega bi morali biti boljši, smo mi v tem trenutku, je verjel avstrijski psihiater Sigmund Freud.

Skozi življenje postajamo bolj čustveno zreli, razvijamo samozavest, si prizadevamo za resno zvezo in izboljšamo svoje življenje. V nadaljevanju vas čaka seznam značajskih lastnosti, na podlagi katerih je po mnenju Freuda in njegovih privržencev mogoče določiti človekovo čustveno zrelost.

Sposobnost sprejemanja konstruktivne kritike

To je zelo pomembna kakovost za pravilno oceno lastnih prednosti in slabosti. Morali bi biti pripravljen slišati resnico, ne pa je zanikati. Bežanje pred težavami ali pretvarjanje, da jih ni, vas ne bo rešilo obstoječih težav. Ko ljudje težko dojemajo resničnost, iščejo odrešitev v iluzijah, ki na koncu vodijo le v razočaranje.

Sposobnost prilagajanja spremembam

Sprememb ni vedno lahko narediti. Lahko ves svet postavijo na glavo in povzročijo stres. Spremenijo se lahko tudi vaši načrti za dan in delo, socialni status, kraj bivanja in še veliko več. Spremembam se mormo znati prilagoditi in jim ne dovoliti, da nas vznemirijo.

Odpornost na stres

Strahovi, notranji boji in stres lahko povzročijo številne fizične bolezni. Vaše duševno in fizično zdravje je odvisno od tega, kako imuni ste na stres.

Sposobnost ne le prejemanja, ampak tudi dajanja

Ljudje, ki drugim namenijo svoj čas, pozornost, pomoč in finančno podporo, so veliko srečnejši od drugih. Tisti, ki so bolj nagnjeni le k prejemanju, so pogosto sebični in zavistni.

Sposobnost ravnanja z ljudmi z razumevanjem

Življenje je proces interakcije z ljudmi, zato je zelo pomembno, kako gradite svoje odnose. Ljubezen in spoštovanje sta ključna dejavnika, ki vodita do harmoničnega življenja.

Sposobnost preusmeritve negativne energije v konstruktivno smer

Zelo pomembno je, da znate svoja negativna čustva preusmeriti in jih ne zadrževati v sebi, ampak jih poskušati uporabiti za nekaj dobrega.

Sposobnost ljubezni

Ljubezen je velika sila. Ljudje se rodimo s sposobnostjo ljubiti in zelo pomembno je, da ta občutek nosimo skozi vse življenje, piše najzena.alo.rs.