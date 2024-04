Fotograf Peter Giodani o umetni inteligenci: Brez dvoma nas čaka težavno prehodno obdobje

Peter Giodani je spregovoril o seriji fotografij za razstavo, ki so začele nastajati na Pokljuki leta 2017, o gledališki fotografiji, po kateri ga tudi dobro poznamo, in o tem, kako bo umetna inteligenca spremenila fotografije in naš pogled nanje. Razstava nas vabi v globlje razmišljanje o lepoti in minljivosti. Pravzaprav je delo fotografa nenehen boj z minljivostjo, ne le ko lovi padajočo svetlečo folijo, temveč ko fotografira kar koli, točno tistega trenutka namreč nikoli več ne bo nazaj. Ste se prav zaradi tega začeli bolj podrobno ukvarjati s konceptom minljivosti? Koncept minljivost...