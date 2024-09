Edina razstava vozil, ki samo raste

Če so avtomobilske razstave kategorija, ki se bori proti izumrtju, za razstave vozil za prosti čas velja ravno obratno. V Evropi je res velika in pomembna Caravan Salon, ki v začetku septembra vsako leto poteka v Düsseldorfu. Prireditev doživlja nenehen vzpon, ki ga ni prekinila niti pandemija covida. Na 250.000 kvadratnih metrih je več kot 778 razstavljavcev predstavljalo počitniške prikolice, avtodome, šotore, mobilne hišice, počitniške destinacije in kampe ter parkirišča za avtodome.

Slovenci na sejmu

Na razstavišču je bilo več podjetij iz Slovenije: Robeta iz Slovenj Gradca, Megamobil iz Slovenske Bistrice, vrhniški Tourne, vsi z vani. Iz Novega mesta so prišli Bravia z vani, TPV z malimi šotorskimi prikolicami in seveda naš najpomembnejši vsestranski proizvajalec Adria Mobil, sicer del skupine Trigano. Adria ima pri vanih (predelanih kombijih) novo serijo twin, prvič so pripravili izdelek na Volkswagnovi osnovi, avtodom compact max, kot koncept predstavljajo van super twin, avanturistični izdelek z možnostjo štirikolesnega pogona na Mercedesovi osnovi. Drugo stran ponudbe predstavlja počitniška prikolica aviva lite, tokrat še v izvedbi z novim tlorisom, ki jo lahko vleče tudi manjši avto in stane okoli 15.000 evrov.

Na razstavi je tudi Bravia Mobil iz Novega mesta, ki se ukvarja z vani. FOTO: Caravan Salon/Messe Düsseldorf

Aviva lite kot preprosta in cenovno dostopna prikolica FOTO: Caravan Salon/Messe Düsseldorf

V karavaning si želijo pritegniti tudi manj premožno publiko. Eno od pomembnih velikih nemških podjetij Knaus Tabbert pripravlja povsem novo znamko, ki naj bi bila usmerjena k mlajšim kupcem, prve izdelke naj bi predstavili novembra, morda bodo imeli tudi nove načine (bolj neposredne) prodaje. Kot zanimivost omenimo, da so pri Knaus Tabbertu predstavili novo straniščno rešitev cleanflex z biofolijo – vrečko, ki jo je enostavno odstraniti, voda in kemikalije pa niso potrebne.

Pri pogonih ni prave novosti, dizel ostaja glavni.

Rešitev za stranišče, ki jo predstavlja Knaus Tabbert. FOTO: Caravan Salon/Messe Düsseldorf

Prototip terenskega vana Adrie Mobil na osnovi mercedesa FOTO: Adria Mobil

Na trgu so bili zadnja leta vroče blago vani. Verjetno zato, ker le niso preveliki, so večnamenski, saj jih lahko uporabljamo za prosti čas ali vsakodnevne obveznosti. Videli bomo, do kdaj bo ta segment še rasel. Omeniti moramo, da ima tovrstni izdelek pripravljen tudi avtomobilski koncern Volkswagen, in sicer čisto novo generacijo dobro znanega in priljubljenega modela california, ki pa tokrat ni pripravljen na osnovi kombija transporter, ampak bolj osebnega multivana.

Prišli so tudi Kitajci

Pri avtomobilih je zadnje čase veliko govora o kitajskih tekmecih. Ti so se pojavili tudi pri avtodomih. Na razstavi je, denimo, znamka Deddle RV s štirimi vozili, izdelanimi v vzhodnokitajski provinci Zhejiang, od koder niso prišla z ladjo, ampak po cesti, približno 13.000 kilometrov so morali premagati, da bi na poti res ugotovili, kako se obnesejo. A ti avtodomi so bili, vsaj po fotografijah sodeč, izdelani na osnovi dostavnikov evropskih znamk, kot sta Iveco in Ford.

Deddle RV naj bi svoje avtodome po cesti pripeljal iz Kitajske. FOTO: Caravan Salon/Messe Düsseldorf

Prodaja v Nemčiji in Sloveniji Daleč največji trg za vozila za prosti čas je Nemčija; v prvem polletju so prodali 58.000 vozil, kar je 45 odstotkov evropske prodaje. V Sloveniji je bilo letos po oceni v pol leta prodanih okoli 360 vozil, tretjina prikolic ter dve tretjini vanov in avtodomov.

Menda imajo cilj, da bi imeli v Nemčiji pet odstotkov trga. Zelo verjetno bodo ponudili še kaj cenejšega, kot je model easy tour za 149.000 evrov, pri čemer se marsikdo verjetno sprašuje, ali bodo tudi v tem primeru lahko bistveno cenejši, saj je proizvodnja avtodomov bolj specializirano obrtniško znanje kot robotizirana proizvodnja. A pozor, na razstavi se je predstavila tudi kitajska znamka Starlight s prototipom počitniške prikolice, za katere gradnjo so uporabili veliko aluminija, pri prikazu proizvodnje pa so bili na posnetkih tudi roboti …