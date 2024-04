Deset najlepših cvetočih grmovnic za krasen poletni vrt

Vsak čas bo nastopilo poletje, ko bodo na vrtovih zacvetele poletne grmovnice in razvajale s čudovitimi cvetovi ter vonjavami.

V njihovi senci je posebej prijetno, in če na vašem vrtu že rastejo, ste zagotovo lahko ponosni nanje. Čas za sajenje novih je sicer obdobje mirovanja narave, a morda boste prav v letošnjem poletju našli idejo, kaj bi še posadili pri sebi doma.

Deset najlepših poletnih grmovnic niza dnevnik.hr.

Azaleja

Zimzelena grmovnica, ki poleti razvaja z bujnimi, največkrat belimi ali rdečimi cvetovi in vrtu pričara posebno dimenzijo.

Rada ima kisla in dobro odcedna tla, v višino zraste od pol do enega metra.

Cveti lahko tako bogato, da povsem zakrije zelene liste in je videti kot prava eksplozija barv.

Vajgela

Zelo priljubljena cvetoča grmovnica, ki cveti praktično vse poletje. Je nezahtevna in se lahko razraste v velik grm.

Njeni zvončasti cvetovi so v različnih odtenkih, od svetlo roza to temnejših rdečih.

Rada ima veliko sonca in odcedna tla, za zdravo rast je treba odstranjevati njene odmrle veje.

Navadna dojcija

Navadna dojcija je srednje hitro rastoča grmovnica z razvejano krošnjo in šibastimi poganjki. V višino zraste do treh metrov, cveti maja in junija, rada ima sonce, tudi polsenčna lega je ne moti.

Je nezahtevna, potrebuje pa redno zalivanje. Njeni cvetovi so beli ali blago rožnati, nimajo posebnega vonja, vendar so zelo lep okras vrtov.

Skobotovec/Nepravi jasmin

Za razliko od dojcije skobotovec očara z dišečimi belimi cvetovi in bujnim grmičevjem.

Tudi ta grmovnica raste hitro, cveti praktično celo poletje, ima temno zelene liste, ki s cvetovi ustvarjajo lep kontrast in je idealna za žive meje.

Drobnocvetna tamariša

Včasih zraste v drevo. Ob pogledu nanjo se zdi, kot bi imela rožnate vejice, v resnici so te prekrite z drobnimi cvetovi, ki ustvarjajo optično iluzijo.

Uspeva na sončnih legah, dobro prenaša tako veter kot močno sonce, njeni cvetovi so lahko tudi beli.

Vednozeleni grenik

Grmovnica, trajnica, ki bolj, kot v višino, zraste v širino in tako tvori bele blazinice, idealne za obrobe gredic.

Ima lepe, temnozelene liste, beli cvetovi razvajajo vse od aprila do konca julija.

Rad ima topla področja, privlači čebele, ne moti ga suša in je zelo odporen na mraz.

Sivka

Morda najbolj znana in priljubljena poletna grmovnica. Očara z vonjem, videzom, ne motita je suša in vročina, na njej se rade pasejo čebele, njen vonj odganja komarja.

Več kot dovolj razlogov torej za grmičke sivke, ki sicer v višino zrastejo največ kakšen meter, a to ne pomeni, da ne okrasijo poletnega vrta.

Hibiskus

Vrtni hibiskus sodi med listopadne grmovnice. Ima lepe cvetove različnih barv in velikosti, ki cvetijo vse od junija do oktobra.

Odcvetijo sicer hitro, a prav tako hitro rastlina tvori nove. Uspeva lahko tudi v sadilni posodi, odlično prenaša tako visoke temperature kot sušo.

Hortenzija

Najbrž na tem seznamu ne gre brez hortenzij. Poletne lepotice, ki razvajajo z bujnimi grmički in kobulastimi cvetovi najrazličnejših barv.

Odtenek cvetov se spreminja glede na kislost prsti, v bolj kislih postanejo modri, v bolj bazični rožnati, obstajajo tudi povsem bele hortenzije.

Najbolje uspevajo na sončnih ali v polsenčnih legah, ne marajo pa suše, zato jih je treba redno zalivati, kar nagradijo z razkošnim cvetenjem.