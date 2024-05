Putin glede usode drugega največjega ukrajinskega mesta jasen ...

Ruski predsednik Vladimir Putin je dejal, da Rusija za zdaj nima namena zavzeti ukrajinskega mesta Harkov, ki je že več tednov tarča okrepljenih ruskih napadov. Kot je pojasnil za ruske medije ob koncu obiska na Kitajskem, želi Rusija v harkovski regiji vzpostaviti varnostno območje pred ukrajinskimi napadi na ruske obmejne regije.

Rusija je prejšnji teden začela kopenski napad na severovzhodu Ukrajine, da bi ustavila ukrajinsko obstreljevanje obmejnih ruskih regij, je dejal Putin predstavnikom ruskih državnih medijev v Harbinu ob koncu dvodnevnega obiska na Kitajskem.

»Kar se dogaja na fronti v Harkovu, to je njihova krivda, saj so obstreljevali in še naprej obstreljujejo stanovanjske soseske na obmejnih območjih, vključno z Belgorodom,« je pojasnil. »In javno sem povedal, da bomo, če se bo to nadaljevalo, prisiljeni ustvariti varnostno območje,« je dodal.

Na novinarsko vprašanje, ali namerava Rusija zavzeti Harkov, ki ima več kot milijon prebivalcev, pa je Putin dejal, da »zaenkrat takšnih načrtov ni«.

Ruske sile so začele uničevati Vovčansk

Ruske sile so prejšnji teden izvedle ofenzivo na severovzhodu Ukrajine in napredovale proti več vasem, vključno z Vovčanskom, ki leži pet kilometrov od meje z Rusijo. Guverner regije Oleg Sinegubov je danes dejal, da so ruske sile začele uničevati Vovčansk in napredujejo blizu mesta Lukjanci. V Vovčansku je po njegovih besedah ostalo le še okoli 200 civilistov, vsi ostali so zbežali zaradi spopadov.