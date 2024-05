Grozljivo neurje zajelo mesto: več mrtvih, vse je v temi (VIDEO)

Iz ZDA poročajo o hudih vremenskih nevšečnostih. Tako je nacionalna meteorološka služba izdala opozorila pred nenadnimi poplavami za območje Houstona v Teksasu zaradi močnega deževja, povezanega z neurjem. Velik del središča Houstona in njegovega trgovskega okrožja je bil tako po neurju prekrit s podrtimi električnimi vodi in steklom iz razbitih oken, ulične luči po mestu pa so bile izklopljene, je za lokalno televizijsko postajo povedal župan John Whitmire.

Whitmire je dejal, da je huda nevihta prizadela Houston, in dodal, da je veter ob tem pihal s hitrostjo do 160 kilometrov na uro.

»Sporočilo je: ostanite doma,« je pozval in dodal, da bodo javne šole zaprte in da lokalne oblasti pozivajo vse delavce, ki niso v nujnih službah, naj si vzamejo prost dan. Župan je potrdil najmanj štiri smrtne žrtve, povezane z neurjem, večinoma zaradi podrtih dreves.

»Več kot 800.000 družin je trenutno brez elektrike,« je še dodal.