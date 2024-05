Ideja za izlet: s planine se odpre lep pogled (FOTO)

Nedvomno se je bilo treba v preteklih časih precej bolj potruditi, da so vaščani podeželskih hribovskih vasi sploh preživeli. Izkoristili so vsako možnost. Ena izmed teh je bila, da so na pomlad odgnali vaško živino visoko v gore na gorske pašnike. Jeseni se je vrnila v vaške hleve in do pomladi preživela s krmo, ki so jo kmetje pridelali na okoliških travnikih.

Ena takšnih planin je Lešanska planina, imenovana po vasi, ki leži na južnih pobočjih Dobrče visoko nad Ljubljansko kotlino.

Na Lešansko gremo mimo Breške planine FOTO: Janez Mihovec

Zapeljemo se do Tržiča in v njegovem predmestju Bistrica zavijemo strmo v pobočje Dobrče proti vasi Brezje. V Brezjah še pred vasjo Leše zavijemo na cesto, ki pelje proti Bistriški planini. Asfalta prav kmalu zmanjka in makadamska cesta vodi po precej izpostavljeni brežini.

Na planini nas pričakajo

Na Lešansko planino se lahko odpravimo iz vasi Brezje in si pot podaljšamo za eno uro. Ali pa se zapeljemo do Bistriške planine in parkiramo. Cesta pelje še naprej, a je v takšnem stanju, da se ni za peljati, če se nam avtomobil vsaj malo smili. Ves čas hodimo po kolovozu in se zlagoma dvigamo.

1450 metrov je visoka Lešanska planina.

Odpre se lep pogled proti Storžiču in Kriški gori. FOTO: Janez Mihovec

Po petnajstih minutah se sprehodimo mimo Breške planine. Kot že samo ime pove, je to en sam klanec s slikovito lovsko kočo. Po nekaj manj kot uri vzpona z Bistriške planine planinska pot vodi naprej proti Dobrči, kolovoz pa zavije ostro na desno in nas po nekaj minutah pripelje na 1450 metrov visoko Lešansko planino. Tudi s te planine se da povzpeti na Šentalski vrh, ki je s svojimi 1635 metri najvišji vrh Dobrče. Ta je oddaljen še pol ure hoda.

Pot nas pelje po gozdovih. FOTO: Janez Mihovec

Na planini nas pričakajo planinska koča, hlev za živino in božanski razgled na Kriško goro in Storžič v daljavi. V koči nas čaka prelestna gorska hrana. Prav gotovo se splača sprehoditi do planine in si privoščiti kislo mleko, skuto, sir ali pa kako enolončnico. Lešanska planina je pravo doživetje na pobočjih pod vrhom Dobrče.