Šok v svetu enega najbolj priljubljenih športov: Najboljšega na svetu vklenjenega pridržali (VIDEO)

Policija je prvega igralca sveta v golfu na svetu Scottiea Schefflerja aretirala in vklenila v petek zjutraj po lokalnem času, ko je domnevno poskušal obiti policijsko kontrolo na poti do igrišča Valhalla v Louisvillu, kjer naj bi igral v drugem krogu prvenstva PGA, poročajo ameriški mediji.

Scheffler zavrnil zahtevo varuha reda, da se ustavi

Policist je urejal promet okoli golf kluba po prometni nesreči, ki se je zgodila pred igralčevim prihodom in je povzročila velik prometni zastoj.

V videoposnetku, ki ga je na objavil poročevalec ESPN Jeff Darlington, je Schefflerja videti vklenjenega, nato so ga posedli v zadnji del policijskega avtomobila. Slišati je policista, kako kriči na ljudi, naj se umaknejo, in policista, ki pravi, »zdaj gre v zapor in glede tega ne morete storiti ničesar.«

Začetek drugega kroga drugega letošnjega majorja v golfu, 106. prvenstva PGA, so prestavili za 80 minut zaradi nesreče, ki se je zgodila v bližini proge in v kateri je pešca do smrti povozil avtobu, so sporočili iz PGA in se pri tem sklicevali na policijo.