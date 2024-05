Ste slišali, kaj je Golob dejal za CNN? Izraelcem to ne bo všeč (VIDEO)

Premier Robert Golob je v pogovoru za ameriško televizijo CNN dejal, da je danes podpisal pismo, v katerem je voditelje držav članic EU pozval, naj se pridružijo procesu priznavanja Palestine. Prepričan je, da bo EU pomembnejši akter na Bližnjem vzhodu, če bo enotna.

»Menim, da smo lahko z enotnostjo na evropski ravni veliko pomembnejši akter na mednarodnem prizorišču, zlasti na Bližnjem vzhodu. Trenutno je med državami članicami EU veliko razhajanj. To žal ne pomaga pri vzpostavljanju miru na Bližnjem vzhodu, zato je treba najprej vzpostaviti enotnost na evropski ravni. Potem pa menim, da je možno povečati pritisk na obe strani, da bi dosegli mir na Bližnjem vzhodu,« je povedal premier.

V Evropi je po njegovih besedah že opazna krepitev pritiska javnosti glede Palestine. »To bi lahko bil trenutek, od katerega bi lahko imeli korist Palestinci,« je dodal.

Da se pokaže solidarnost s palestinskim ljudstvom

Glede slovenskega priznanja Palestine je pojasnil, da gre za to, da se takoj začne proces in pokaže solidarnost s palestinskim ljudstvom. V procesu priznavanja naj bi tudi jasno izrazili pričakovanja do obeh strani. Med njimi so prekinitev spopadov, izpustitev talcev in prizadevanja za rešitev dveh držav. Pri tem je bil kritičen do Izraela, češ da ni pripravljen na pogovore.

»Razmere v Gazi so tragične bolj, kot lahko opišejo besede. Čemur smo priča, je kot človeška katastrofa, kakršni še nismo bili priča,« je še dejal glede palestinske enklave. Ob tem je podprl poziv Arabske lige, da bi Združeni narodi na palestinska območja čim prej poslali mirovno misijo.