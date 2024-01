Skrivni pomen cvetlice, ki pripada vašemu mesecu rojstva

Oven, bik, dvojček, rak in tako naprej bi lahko našteli znamenja horoskopa, ki si sledijo v zodiaku. Vendar ta niso edina, ki označujejo datum rojstva.

Za vsak mesec je namreč značilna tudi cvetlica, ki ima svoj pomen.

Poglejte, katera je glede na mesec rojstva vaša in kaj pomeni.

Januar: nagelj in zvonček

Nagelj prenese dokaj nizke temperature. Res je, da januarja zunaj ne cveti, lahko pa popestri vaze.

Njegova simbolika je odvisna od barve: rožnata predstavlja materinsko ljubezen, temnordeča globoka romantična čustva, bela nedolžnost in čisto ljubezen.

Tudi zvončki prenašajo dokaj nizke temperature in včasih iz tal pokukajo že prvega meseca v letu. Njihov pomen je odvisen od priložnosti: v dobrih časih simbolizirajo upanje in optimizem, v težkih izražajo sočutje.

Februar: vijolica in trobentice

Vijolice so dobile ime, jasno, po svoji barvi. Tri glavne lastnosti, ki jih označujejo, so skromnost, ponižnost in zvestoba.

Trobentice s svojim cvetom simbolizirajo optimizem in sladkosti življenja. Ker so užitne, so lahko domiseln okras torte za nekoga, ki praznuje v tem mesecu.

Marec: rumene narcise

Ene prvih vrtnih cvetlic, ki jasno pričajo o tem, da je prišla pomlad.

Predstavljajo rojstvo, nove začetke, njihov pomen pa se razlikuje tudi glede na kulturološko ozadje: v Walesu in na Kitajskem denimo verjamejo, da prinašajo bogastvo.

April: ivanjščice in dišeča grašica

Okrasni grah ali dišeča grašica s svojimi pisanimi cvetovi prinaša več pomenov, med njimi so zadovoljstvo, tesno prijateljstvo in ljubeznivost.

Posebej naj bi bila ta cvetica dobrodošla za izkazovanje hvaležnosti.

Marjetice so simbol nedolžnosti, čistosti, pristne ljubezni in novih začetkov, včasih tudi plodnosti in materinstva.

Maj: glog in solzice

V maju zacvetijo solzice, simbol za materinstvo, prijaznost in ponižnost.

Beli glog označuje upanje, zvestobo in srečo. Po keltskem izročilu varuje neveste in so si z njim pogosto okrasile poročno opravo.

Junij: vrtnica in kovačnik

Vrtnice so ene najbolj priljubljenih romantičnih cvetlic, ima pa vsaka barva svoj pomen: rožnate izražajo srečo in občudovanje, oranžne željo po druženju, rumene ljubosumje.

Kovačnik simbolizira predanost in trajno zvezo.

Juliji: ostrožnik in lokvanj

Zaradi višine, zanimivih cvetov in pisanih barv je ostrožnik nedvomno zanimiva cvetlica, je pa žal strupen in zato lahko nevaren.

Kot julijski cvet simbolizira pozitivnost in predanost.

Lokvanji so cvetovi, povezani z mirom, ravnovesjem in edinstvenostjo. Budistom označujejo vzpon v duhovni svet.

Avgust: gladijole in mak

Danes so gladijole simbol za integriteto, spomin in moč. V viktorijanski dobi so bile povezane z zaljubljenostjo, saj so romantiki verjeli, da s svojimi suličastimi listi lahko pridejo vse do srca.

Mak je po simboliki prvi cvet, ki zraste na bojiščih, zato je povezan s spominom in častjo.

September: astre in okrasni slak

Astre, cvetlice, ki so zaradi oblike cvetov dobile ime po zvezdah, so simbol za ljubezen, modrost, vero in zvestobo.

Okrasni slak je najrazličnejših barv, na Japonskem ponazarja ljubezen in nedolžnost, zato je priljubljeno darilo med svežimi zaljubljenci.

Oktober: tagetesi in kozmeje

Po zaslugi toplih odtenkov so tagetesi idealni spremljevalci jesenskih dekorativnih aranžmajev in tudi buč, ki označujejo oktober. Ta cvet prihaja iz Sredozemlja in označuje pogum, strast in kreativnost.

Kozmeje izhajajo iz Mehike in so simbol za red, harmonijo in ravnotežje.

November: krizantema

Njihova zgodovina je dolga, izvirajo iz Kitajske iz 15. stoletja, kjer so jih tedaj prvič začeli gojiti.

Tam označujejo veselje, dolgo življenje in predanost za razliko od naše kulture, kjer so povezane z minljivostjo in slovesom, saj veljajo za cvetje grobov.

December: bele narcise in bodika

Bela narcisa je, za razliko od rumene, ki označuje marec, ena od cvetov decembra in ponazarja večnost, zaupanje in spoštovanje.

Bodika je ena glavnih rastlin decembrskih praznikov in označuje srečo ter mir, piše msn.com.