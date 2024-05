Inštitut 8. marec ob čudoviti novici za Niko Kovač: »Zelo smo ponosni nanjo!«

Direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač je ena od prejemnic nagrade Vital Voices Global Leadership Awards, ki jih podeljujejo voditeljicam gibanj za človekove pravice, ekonomsko opolnomočenje in politične spremembe, je danes sporočil inštitut. Nagrado ji bodo podelili 30. maja v Kennedyjevem centru za scenske umetnosti v Washingtonu.

Kovač bo nagrado prejela za »organizacijo in gradnjo gibanj, ki mobilizirajo ljudi po Sloveniji in celi Evropi, da se postavijo v bran za človekove pravice, enakost in pravičnost«.

Njen politični in državljanski aktivizem je tesno povezan z Inštitutom 8. marec, katerega glavni namen je prevpraševanje različnih oblik podrejenosti, predvsem na področju spola, ter postavljanje neenakopravnosti v širši družbeni okvir.

Vital Voices Organizacija Vital Voices, katere sooustanoviteljica je nekdanja ameriška državna sekretarka Hillary Clinton, že več kot 25 let vlaga v obetavne voditeljice, ki si prizadevajo za reševanje največjih družbenih izzivov. Od ustanovitve leta 1997 je podprla že več kot 20.000 žensk v 185 državah po svetu, je razvidno s spletne strani organizacije.

Kovačeva bila že osebnost leta in Slovenka leta

V zadnjem času je inštitut znan predvsem kot koordinator mednarodne kampanje Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) za varen in dostopen splav v Evropi. Po podatkih z začetka meseca so doslej v Sloveniji zbrali že 100.000 podpisov podpore.

Kovačeva je bila v preteklosti že izbrana za Mladinino osebnost leta in Slovenko leta, francoska vlada jo je izbrala tudi za eno izmed Evropejk leta. Nominirana je bila tudi za nagrado nagrado Kofi Annan NextGen Democracy Prize.