Dejstva o mokrih sanjah: kdo jih najpogosteje sanja in zakaj sploh pride do njih

Mokre sanje so pojav, ko v sanjah pride do orgazma. Moški izločijo semensko tekočino, ženske doživijo vrhunec in včasih izločijo vaginalno tekočino.

Kot navaja Health, so običajno, a ne vedno, rezultat sanj o spolnem odnosu. Nekateri se med mokrimi sanjami prebudijo, drugi vse prespijo. Če ste jih že kdaj doživeli, niste edini, saj gre za popolnoma normalen pojav.

Lahko se zgodijo vsakomur, ne glede na spol in starost, čeprav jih mnogi zmotno povezujejo le s puberteto.

Kdo in kako pogosto?

Študije dokazujejo, da je od 66 do 85 odstotkov moških in skoraj polovica žensk vsaj enkrat v življenju doživela mokre sanje.

Raziskav o tem pojavu je pri ženskah precej manj kot pri moških, morda zato, ker ga je pri slednjih lažje prepoznati, saj obstaja več fizičnih dokazov, da je do njega prišlo.

Le nekje deset odstotkov žensk ejakulira med orgazmom, zato se morajo v večini primerov, da bi epizodo ozavestile, prebuditi.

FOTO: Gpointstudio/Gettyimages

To je nedvomno eden od razlogov, zakaj se zdi, da so pri moških mokre sanje pogostejše.

Začetek v puberteti

Mokre sanje se običajno začnejo pojavljati v puberteti. Čeprav so pogostejše pri najstnikih, do njih prihaja vse življenje.

Vsako telo je drugačno, zato je ne glede na starost ali spol popolnoma normalno, če jih doživljate redno ali jih sploh ne.

Kaj jih povzroča

Faza REM spanja

Ko spimo, naše telo prehaja skozi različne faze, vključno s fazo REM. Med njo običajno sanjamo, prav tako pa doživljamo genitalno stimulacijo, pospešeno dihanje in povečan srčni utrip.

Strokovnjaki menijo, da je to lahko dovolj dejavnikov, ki vodijo v nočne vrhunce. Ta proces je bolj očiten pri moških, saj je težko spregledati jutranjo erekcijo, medtem ko ženske prav tako doživljajo erekcijo klitorisa in povečan pretok krvi v nožnici med fazo REM spanja, čeprav se tega ne zavedajo vedno.

Vroče sanje

Sanje o seksu so nekaj običajnega. Raziskava iz leta 2007 je pokazala, da spolne sanje predstavljajo približno osem odstotkov vseh sanj, ne glede na spol in da se štirje odstotki teh končajo z nočnim izlivom.

Erotične sanje lahko sanja vsak, ne glede na to, ali je v zvezi ali ne, in še zdaleč ne odražajo nezadovoljstva s spolnim življenjem v resničnem svetu.

FOTO: Depositphotos

Hormoni

Ker se mokre sanje praviloma začno v puberteti, je smiselno predpostavljati, da hormoni pri njih igrajo pomembno vlogo.

Obstajajo dokazi, ki to domnevo potrjujejo. Mala študija iz leta 1998 je preučevala adolescente z zakasnelo puberteto in dokazala, da dečki doživijo več nočnih izlivov, kadar prejemajo zmerno dozo testosterona.

Izpostavljenost seksualnim vsebinam

Študija iz leta 2020, v katero je bilo vključenih 113 adolescentov, je pokazala, da so bili tisti, ki so čez dan pogosteje spremljali erotične vsebine, večkrat deležni mokrih sanj od onih, ki vročim prizorom niso bili izpostavljeni.

In ne samo to, izkazalo se je še, da izpostavljenost televiziji nasploh poveča možnost zanje.

Nezavedna genitalna stimulacija med spanjem

Nekateri ljudje med spanjem nezavedno stimulirajo svoje genitalije. Ker pospešen pretok krvi med REM fazo spanja poveča občutljivost spolnih organov, to lahko privede do mokrih sanj.

Zaradi pritiska na spolne organe lahko tudi spanje na trebuhu poveča verjetnost zanje.

FOTO: Deagreez/Gettyimages

Jih je mogoče preprečiti?

Čeprav gre za popolnoma normalen pojav, ki ga lahko odživi vsak, bi ga morda želeli preprečiti. A ker do mokrih sanj pride med spanjem, ni enostavnega načina, kako to doseči.

Pomaga lahko sprememba položaja spanja: ne spite na trebuhu. Pred spanjem ne glejte televizije in ne družbenih omrežjih, najbolje pa je preprosto uživati v nečem, kar je čisto naraven pojav.