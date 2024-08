Sanje nosijo sporočila

Večkrat sanjate, da vas lovijo pošasti, neznanci ali kaj drugega? Te sanje kažejo na težavo, ki vas preganja v življenju in pred katero se ne morete skriti ali je pustiti za sabo. Tisto, čemur želite pobegniti, še trdovratneje vztraja. Odkrijte, kako se s stvarjo spopadate v sanjah, nato pa rešitev prenesite v resničnost. Če se v sanjah znajdete v predoru, kleti, ujeti ali zaprti brez možnosti izhoda, premislite, v kateri življenjski situaciji ste v resnici nemočni. Najdite način, kako se lahko rešite.

Če se sanje ponavljajo, razmislite, česa se bojite.

Če vam v sanjah izpadajo zobje in lasje, izgubljate energijo. Lahko se bojite, da boste izgubili denar in premoženje, ali se oklepate mladosti in vas je strah staranja in izgube lepote (lasje). Če se sanje ponavljajo, razmislite, česa se bojite in oklepate. Naučite se spuščati in prepuščati. Sanjski moški je skupek vseh želja, kakšen naj bi bil pravi partner. Če imate erotične sanje, se vprašajte, kakšen je bil partner v vaših sanjah, zakaj ste se ob njem tako dobro počutili, ali ima lastnosti, ki jih pogrešate pri svojem partnerju ...

Zelo pretresljive so tudi sanje o umiranju. V tem primeru se vaša podzavest zaveda, da se nekaj končuje, a se ne želite soočiti z iztekanjem in minevanjem, zato vam sanje kažejo, da mora del vaše osebnosti ali neki odnos umreti, preden lahko pride nekaj novega.