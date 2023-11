Položaj spanja, ki prinaša erotične sanje (in v katerem so najpogostejše nočne more)

Sanje imajo velik vpliv na počutje in dejstvo je, da nočne more ne prinašajo kvalitetnega počitka. Po njih smo zjutraj utrujeni in neprespani, na vsebino sanj pa vpliva tudi položaj spanja.

To je na podlagi raziskave zaključil Calvin Kai-Ching Yu, profesor na univerzi Shue Yan iz Hong Konga.

V študijo je vključil 670 prostovoljcev povprečne starosti 19 let, od tega 227 moških in 443 žensk ter dokazal, da se med različnimi položaji spanja vrši pritisk na različne dele telesa in občutki, ki pri tem nastanejo oblikujejo različne vsebine sanj. Spanje na trebuhu denimo največkrat popelje v erotične sanje.

Najslabše je spati na hrbtu

Spanje na boku je najbolj zdravo in razširjeno, znanstvenik pa razkriva, da je spanje na desnem boku največkrat povezano s pozitivnimi sanjami, medtem ko spanje na levem prinaša blage nočne more.

Najslabše je glede na njegove zaključke spati na hrbtu. Ta spalni položaj povzroča bolečine v vratu, poveča možnost za smrčanje, ob tem so prav v njem nočne more najizrazitejše in najpogostejše.

Kai-Ching Yu sicer opozarja, da se ni dobro preveč osredotočati na želene sanje, saj s tem lahko ogrozimo kvaliteto spanca in dodaja, da nanje vplivajo tudi drugi dejavniki, je pa eden od njih nedvomno položaj spanja.

Povzeto po portalu bps.org.uk