Česen: če ga boste uporabljali tako, bo škodoval

Eden novejših viralnih trikov, ki krožijo po družbenem omrežju TikTok priporoča natiranje mozoljev s strokom česna, s čimer naj bi pozdravili težave s kožo.

A dermatologinja Lesley Reynolds opozarja, da to ni primeren način za zdravljenje aken in drugih kožnih težav. Nasprotno, te lahko postopek še okrepi.

»Natiranje kože s česnom lahko privede do kožne reakcije, tudi kemičnih opeklin in drugih oblik draženja, kar še poslabša že obstoječa vnetja, pojavi se lahko pekoč občutek, polt postane rdeča in nastanejo trajne poškodbe,« pravi dermatologinja.

FOTO: Evgenyatamanenko/Gettyimages

Česen, čeprav res vsebuje protibakterijske učinkovine, je namreč premočan za nego kože, sploh, če je ta že prizadeta zaradi aken ali drugih vnetnih težav.

»Namesto da bi po koži polzeli s česnom, poenostavite negovalno rutino in ne pretiravajte z uporabo različnih izdelkov, teh ne menjajte prepogosto,« svetuje Reynoldsova in dodaja:

FOTO: Nensuria/Gettyimages

»Vsaka koža je sicer zgodba zase in kar pomaga nekomu, ni nujno, da bo delovalo pri komu drugemu.

Praviloma se za nego aknaste kože uporablja izdelke na osnovi salicilne kisline in benzoil peroksida, se pa je pri večjih težavah dobro posvetovati z dermatologom in ne uporabljati trikov, ki zadeve le še poslabšajo,« njene besede povzema Express.co.uk.