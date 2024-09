Čarobni jesenski gozd

Jesen je čudovita, čeprav so dnevi vedno krajši, vreme pa muhasto in hladno. A tudi v dnevih, ko na nebu ne opazimo sonca, ga lahko poiščemo v gozdu ali parku, kjer se zdi, kot da so se sončni žarki ujeli v krošnje dreves. Potrudimo se otroke čim pogosteje spraviti iz zavetja sobe pod rumene in rdeče krošnje, saj jih tam čaka obilica dogodivščin in ustvarjalnih trenutkov, poleg tega se bodo sprostili, razgibali in nadihali svežega zraka, po nekajurnem sprehodu z vložki teka pa zvečer zaspali kot top.

Da bi igri in telesni vadbi dodali še kanček izobraževanja, jih poučimo o različnih drevesih. Poberimo s tal nekaj listov, vsak naj bo drugačen, otroci pa naj nato ugotovijo, s katerega drevesa je kateri padel. Ko pravilno pripišejo posamezni list k drevesu, jim povejmo še njegovo ime, kmalu ga bodo znali tudi sami.

Poskrbimo za primerno opremo. FOTO: Oleg_ermak/Getty Images

Poleg listov naj z drevesom poparčkajo še njegov plod, če slučajno naletimo na katerega, nato pa naj po tleh sami poiščejo list in plod divjega kostanja, bukve in drugih dreves. Plodove lahko seveda naberemo tudi za domov, zlasti uporabni so prav kostanjevi, saj lahko iz njih nato izdelamo različne figurice, potrebujemo le še nekaj zobotrebcev.

Izdelajmo plastelin in mu dodajmo najljubše jesenske vonje.

Dišeči plastelin

Otroci se bodo strašno zabavali tudi med izdelovanjem prezimovališč za različne živali. Vsak naj si izbere svoje drevo, ki bo imelo med koreninami dovolj prostora, da bi v njem lahko prezimila gozdna žival, nato morajo poiskati material, denimo mah, da ji bo mehko, veje in vejice, ki bodo opora za streho, pa nekaj, s čimer bodo streho izdelali. Živali lahko naberejo tudi ozimnico in jo zložijo v prezimovališče. Aktivnost je krasna tudi zato, ker spodbuja domišljijo. Naj med delom pripovedujejo, za katero žival izdelujejo brlog, kako si predstavljajo, da poteka zimsko spanje, kaj vse živali med njim potrebujejo in podobno. Nastanejo lahko nadvse ljubke zgodbice.

Plastelin pobarvajmo z jesenskimi barvami. FOTO: Travel Faery/Getty Images

Iz kostanja pa tudi želoda lahko izdelamo mnogo različnih živali. FOTO: Helin Loik-tomson/getty Images

Pod drevesi naj živalim izdelajo prezimovališča.

Jesen seveda ne sme miniti brez skakanja po lužah, zato otrokom tega veselja nikar ne omejujmo. Le ustrezno jih opremimo. Preden se na deževni dan odpravimo ven, naj se toplo oblečejo, ne pozabimo pa na obvezno nepremočljivo opremo, kot so škornji in pelerina. Kadar je zunaj le premokro in prehladno, pa si jesensko vzdušje prinesimo v stanovanje in izdelajmo plastelin z vonjem, ki nas spominja na ta letni čas. Receptov za plastelin je res veliko, za enega najbolj preprostih pa potrebujemo 200 g moke, ščep soli, deciliter in pol vode, tri žličke limonovega soka, žlico sončničnega ali katerega drugega olja ter po želji barvo za živila.

Kateri plod in list spadata skupaj in s katerega drevesa sta? FOTO: Mykola Sosiukin/Getty Images

Preden vse skupaj zmešamo in zgnetemo v maso, ki bo po teksturi spominjala na plastelin, dodamo še izbrano dišavo. To je lahko cimet, mleti klinčki, nekaj kapljic arome vanilje, tudi mešanico dišav za najljubše jesenske piškote ali eterično olje, ki nas spominja na jesen. Naredimo več plastelinov in vsakega obarvamo z drugo jesensko barvo, otroci pa naj nato ustvarjajo jesenske motive, kot so buče, jabolka, hruške in drugi sadeži, koruza, listje ...