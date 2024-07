Čarobna noč pod zvezdami

Poletne počitnice so kot nalašč za preživljanje časa na prostem, če malčkom že zgodaj privzgojimo ljubezen do narave in gibanja, pa jo bodo v sebi obdržali tudi pozneje in manj bo možnosti, da bi si želeli ves prosti čas zapraviti pred takšnimi in drugačnimi zasloni. Če stanujemo v hiši ali stanovanju z balkonom, teraso ali atrijem, jim pripravimo noč pod zvezdami, za kar ne potrebujemo veliko več kot šotor in nekaj zabave. Ne pozabimo jih vključiti še v postavljanje šotora, zraven pa lahko pojemo ali zavrtimo njihovo najljubšo glasbo.

Da bi bila noč čim bolj udobna, v šotor položimo debelejšo odejo ali napihljivo blazino, pa vzglavnik in kakšno okrasno blazino, ne pozabimo na najljubše igrače, tudi kakšno led-lučko ali led-svečo, morda baterijsko svetilko. Ko je šotor nared, ga preizkusimo, skupaj zlezemo vanj in si privoščimo čas za branje pravljic, lahko tudi kartamo ali se igramo drugo otroku ljubo igro. Če bo to malčkova prva tovrstna izkušnja, bo najverjetneje izredno navdušen in bo težko zaspal, zato ga začnemo umirjati že zgodaj, izbiramo aktivnosti, s katerimi povezuje konec dneva, in seveda ne pozabimo na običajno rutino večerje, umivanja in oblačenja v pižamo. Pozneje, ko bo noč pod zvezdami postala že stalnica, pa postopoma vključujemo nove prigode in aktivnosti; če je šotor dovolj velik, lahko povabi tudi prijatelje.

Najbolj slastna večerja! FOTO: Jupiterimages/getty Images

Pojedina na prostem

Če nam okolje to dopušča, lahko zakurimo ogenj, za kar uporabimo posebno kovinsko posodo, v katero naložimo drva in papir, tako bo ogenj kontroliran in ne bo nevarnosti, da bi ušel izpod nadzora, tudi pogasiti ga je veliko lažje in za njim ne ostanejo ožgana trava ali tlakovci. Na ognju si nato spečemo večerjo ali pozno kosilo, pri čemer za en dan ne bo pretirane škode, če pozabimo na pravila zdravega prehranjevanja. Na paličice nataknemo hrenovke in pripravimo še štručke, ki jih po dolgem prerežemo. Ko bodo hrenovke pečene, jih položimo v prerezani kruh, z obema polovicama primemo vročo hrenovko, tako se namreč ne bomo popekli, in iz nje izvlečemo paličico, na kateri se je pekla.

Čez nekaj časa lahko povabijo tudi prijatelje. FOTO: Rontech2000/getty Images

S skupnimi močmi bo stal, kot bi mignil. FOTO: Kajakiki/getty Images

To bo prava kulinarična poslastica, saj je večerja na prostem, ki smo jo pripravili sami, nekaj najbolj slastnega. Sladkosnedim priskrbimo sladkorne penice. Prav tako jih nabodemo na paličice, ko so pečene, pa jih stisnemo med dva piškota, popihamo, da se ne popečemo, in uživamo. Ob večerih pod zvezdami seveda ne pozabimo opazovati zvezd, ki bodo še posebej čarobne kje na samem. Podučimo se o nekaj ozvezdjih, kako se imenujejo, kako daleč so, na spletu poiščemo kakšno zanimivost o njih, pojasnimo, kaj so zvezde … odvisno od otrokove starosti in predznanja. Tisti starejši lahko o vesolju in ozvezdjih kaj novega naučijo nas.

Brez opazovanja zvezd ne gre. FOTO: Nirutistock/getty Images

Poslušajmo tudi zvoke noči. Je to čuk ali sova? Katere živali ponoči ne spijo in zakaj ne? Poznamo kakšno zgodbico o takšnih živalih? Pesmico? S skupnim raziskovanjem, pogovorom in ustvarjanjem nepozabnih trenutkov bomo otroku ne le približali naravo, ampak še utrdili vez z njim, zato bo to res kakovostno preživet čas, ki se ga bodo še dolgo spominjali in tradicijo morda nekega dne prenesli tudi na svoje otroke.

Teleskop si vsak okrasi po svoje. FOTO: Instagram