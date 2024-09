Katerega izbrati in komu zaupati svojo kožo, smo vprašali Lauro Sardinšek, diplomirano medicinsko sestro in magistrico kozmetike. Kozmetična nega se vse bolj prepleta z estetsko medicino, kaj torej danes šteje za invaziven in kaj za neinvaziven estetski postopek za obraz? Invazivni postopki vključujejo kirurške ali bolj invazivne tehnike, ki pogosto zahtevajo daljši čas okrevanja v primerjavi z neinvazivnimi. Običajno je potrebna lokalna ali splošna anestezija, so tudi bolj tvegani. Njihov glavni cilj je doseči bolj opazne in dolgotrajne rezultate pri pomlajevanju kože. Med invazivne posto...