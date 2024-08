Kaj se dogaja s Tomovim obrazom

Eden od vrhuncev sklepne prireditve letošnjih olimpijskih iger je bil gotovo nastop zvezdnika Toma Cruisa, ki je znan po tem, da v akcijskih spektaklih, v katerih nastopa, veliko večino celo najbolj nevarnih prizorov posname brez pomoči kaskaderjev. Da ne pozna strahu, je 62-letnik dokazal tudi v Parizu, ko se je pognal z vrha 35 metrov visokega stadiona Stade de France. Njegov nastop je vključeval še mnogo drugih kaskaderskih podvigov, a jih je zasenčil njegov precej zabuhli obraz. Namesto o igralčevem pogumu so se spletni uporabniki namreč razgovorili o njegovem videzu. »Je Tom Cruise obiskal lepotnega kirurga? Najprej sem mislil, da gledam Dona Johnsona,« je denimo na družabnem omrežju zapisal eden od njih, drugi pa se je obregnil tudi ob njegovo starost: »Kaj, za vraga, počne zabuhli Tom Cruise na vrhu stadiona? Sedi, preden si zlomiš kolk.«

Simon Cowell je s popravki močno pretiraval. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Da lepotni poseg ni bil najbolj posrečen, so se strinjali mnogi, nekateri so celo zapisali, da je zvezdnik videti, kot da so mu na obraz namestili protetična lica, da bi bil videti starejši. Kljub temu večina ni bila presenečena, da se je Cruise odločil za kirurško pomoč pri premagovanju staranja. Čeprav so nekateri ugibali, da bi zabuhlost lahko povzročila zdravila, pa je lepotni kirurg Kshem Yapa ob ogledu posnetka in fotografij dejal, da je igralčev obraz videti popravljen, in sicer naj bi si Tom privoščil lifting obraza s presaditvijo maščobnih celic. Kot je pojasnil Yapa, gre za učinkovito metodo pomlajevanja, ki reši vse težave, ki jih s seboj prinesejo leta: »Ko se staramo, se zgodita dve stvari – koža ni več tako prožna in se povesi, izgubimo pa tudi volumen na sencih in v srednjem delu obraza, zaradi česar so lica videti udrta. Z liftingom rešimo prvo težavo, s presaditvijo maščobe pa drugo.«

Če ste nagnjeni k temu, da se redite v predel trebuha in vam jaz to maščobo nato vbrizgam v lica, se boste zdaj redili v lica.

Kirurg, ki omenjeni postopek pogosto izvaja tudi sam, je dodal, da pacientu maščobo v obraz običajno presadijo s trebuha ali stegen, ko se znajdejo v obraznem tkivu, pa se te maščobne celice še naprej obnašajo enako, kot so se na prvotnem predelu. »Kaj to pomeni? Če ste nagnjeni k temu, da se redite v predel trebuha in vam jaz to maščobo nato vbrizgam v lica, se boste zdaj redili v lica. Svoje stranke zato vedno opozorim, da morajo po posegu paziti na težo. Ko sem videl Toma Cruisa, sem najprej pomislil, da se je zgodilo prav to – v obraz so mu vbrizgali maščobo z nekega drugega dela telesa, zdaj pa se je malce zredil,« je še dejal Yapa. Sicer pa tokrat ni bilo prvič, da je Cruise šokiral s svojim videzom. Pred tremi leti so ga fotografirali med ogledom bejzbolske tekme, ko je imel lica tako zelo napeta, da so ga mnogi primerjali z veverico, ki si je v gobček natlačila preveč orehov, a je bil že manj kot leto pozneje na rdeči preprogi filmskega festivala v Cannesu povsem drugačen in bolj podoben staremu sebi.

Tom Cruise, o katerem so nekoč sanjala dekleta po vsem svetu, tudi njegova bivša žena Katie Holmes je priznala, da je njeno najstniško sobo krasil plakat z njegovo podobo, sicer ni nikoli priznal, da bi kadar koli obiskal lepotnega kirurga. Mnogi, ki ga poznajo, so prepričani, da je veliko preveč zagledan vase, da bi se to zgodilo. A lepotni popravki niti pri moških niso več redkost, še posebej med zvezdniki, pri katerih je mladosten videz zelo visoko na lestvici prioritet. George Clooney, eden najbolj seksi moških na svetu, je denimo priznal, da si je dal popraviti veke, kar je osvežilo njegov videz. Da so lepotnega kirurga obiskali večkrat, je več kot očitno tudi ob pogledu na Simona Cowella, Dona Johnsona in Mickeyja Rourka, Robbie Williams pa ne skriva, da redno prejema injekcije botoksa.