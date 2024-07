Bi se radi znebili muh? Načinov, kako pridete do tega, je kar nekaj

Muhe niso samo nadležne, kajti na površinah, na katerih se zadržujejo, puščajo umazanijo, ki jo prenašajo s svojimi nožicami. To je zlasti nevarno, če pristanejo na hrani. Poleti pa mrčes na žalost rad zaide tudi v notranjost doma. To je najbolje preprečiti ali muhe, če jim vendarle uspe prileteti skozi okna ali vrata, iz stanovanja pregnati.

Muhe najbolj privlačijo vonji in svetloba. Kar pomeni, da jih bo v bivalnih prostorih manj, če bodo snažni in v njih ne bo izrazitih vonjav, ki jih privabljajo. Posoda naj bo pomita, koši za smeti prazni in čisti, ostanki hrane naj ne bodo na pultu ali mizi. Zvečer, ko prižgete luči, zapirajte okna in vrata. Svetloba namreč ne privablja le muh, temveč tudi drug mrčes, ki ga zagotovo nočete v stanovanju. Poglejte še šest učinkovitih rešitev za obrambo pred muhami.

Jabolčni kis za preprosto past

Muhe obožujejo vse, kar je sladko, zato se tako pogosto zadržujejo v posodi s sadjem, privlači pa jih tudi jabolčni kis. Ta je lahko idealna sestavina za preprosto past, v katero se ujamejo hišne muhe in vinske mušice.

Za izdelavo potrebujete jabolčni kis, prazen steklen kozarec, plastično folijo, elastiko in škarje. V kozarček nalijte malo kisa. Ta naj povsem prekrije dno. Z elastiko na njegov vrh pritrdite plastično folijo in s škarjami vanjo zarežite nekaj ne preveč velikih luknjic. Vonj bo pritegnil muhe, našle bodo pot do kisa, a ne bodo znale nazaj ven iz kozarca. Namesto kisa lahko uporabite sladko sadje, saj bo imelo enak učinek.

Trik s kovanci

Steklen kozarec napolnite z vodo, vanj položite nekaj kovancev in ga postavite na okensko polico. Uporabite lahko tudi plastično vrečko: napolnite jo z vodo, vanjo položite kovance, jo trdno zavežite in obesite na podboj okna ali vrat. Zaradi svojih značilnih oči bodo muhe svetlobo, ki jo odbija takšna ovira, prepoznale kot nevarnost in se ji bodo izognile.

Ob oknih prave rastline

Splošno znano je, da sta meta in bazilika rastlini, katerih vonja muhe ne marajo, kar pomeni, da delujeta kot naravna repelenta. Če ju gojite v lončkih, te postavite na okenske police. Obstajajo še druge rastline, ki se jim muhe in preostali mrčes raje izogibajo, zato jih je dobro saditi okoli doma, stanovanje pa odišaviti z njihovimi šopki ali posušenimi vejicami. Denimo sivka, ognjič, lovor. Vsi ti posajeni na vrtu, v lončkih, v obliki svežih ali suhih šopkov odganjajo mrčes.

Vonj bazilike jih odganja. FOTO: Mehriban Aliyeva/Getty Images

Uporabite eterična olja

Stanovanje poškropite z mešanico vode in eteričnega olja citronele ali poprove mete ali ti olji uporabite v izparilniku. Močan vonj, ki ga sproščata, bo muhe odvrnil od namere, da bi prišle v stanovanje. Lahko uporabite sveče z njunim vonjem, zlasti dobrodošle so sveče z vonjem citronele. Ali z eteričnimi olji poškropite krpo in jo obesite na okno ali podboj vhodnih vrat. Ne glede na to, na kakšen način boste uporabili eterična olja, učinek vas ne bo razočaral.

Soda bikarbona učinkovito nevtralizira vonjave, ki privlačijo muhe. Z njeno pomočjo ohranjajte koše za smeti sveže tako, da na njihovo dno posujete malo jedilne sode. To uporabite tudi na drugih kotičkih doma, od koder izvirajo vonji, ki so zanimivi za hišne muhe in vinske mušice.

Pridušite luči

Komarniki najučinkoviteje preprečijo, da bi v dom prišel mrčes. Nameščeni na okna omogočajo temeljito zračenje brez bojazni, da bi dobili nepovabljene goste. Pomagajo še tanke zavese ali posebne ovire v obliki trakov, ki nameščena na vhodna vrata muhe ovirajo pri njihovih preletih.

Idealna rešitev so komarniki. FOTO: Kwangmoozaa/Getty Images

Tako kot druge insekte tudi muhe privlači svetloba, ki jo ponoči oddajajo različna svetila. Za mrčes bo dom manj mamljiv, če bodo luči pridušene ali zvečer povsem uganjene. Če bi torej radi v mraku, ko se shladi, prezračili stanovanje, ugasnite luči, šele nato odprite okna ali, še bolje, dom pred muhami in komarji zavarujte z že omenjenimi komarniki.