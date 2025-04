Val tatvin na Dolenjskem: ukradli vse od telička in psa do lonca za kuhanje

Policijska poročila prvega tedna aprila tedna razkrivajo skrb vzbujajoč niz vlomov in tatvin, ki so se zgodili na območju Dolenjske in Posavja. V le dveh dneh so neznani storilci udarili na več lokacijah – od Brežic do Trebnjega – in izkoristili odklenjene objekte ter nepozornost lastnikov.

V Brežicah je v noči na sredo, 3. aprila, neznani storilec vlomil v prostore tamkajšnje prodajalne. Po poročanju Policijske uprave Novo mesto je v notranjosti našel menjalni denar in ga odnesel s seboj. O znesku policija ne poroča.

Ukradli telička

Med 2. in 3. aprilom je v Dolnjem Ajdovcu, na območju občine Trebnje, neznanec iz odklenjenega hleva odtujil osem mesecev starega telička. Gre za izjemno nenavadno tatvino, saj premik živali zahteva določeno logistiko in načrtovanje. Lastnik ocenjuje škodo na okoli 1.000 evrov, policisti pa preverjajo vse okoliščine.

Pred tatovi niso varne niti pokrovke. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na naslovu v kraju Reber je storilec prav tako izkoristil neustrezno zavarovan objekt. Med 2. in 3. aprilom je iz odklenjenega gospodarskega objekta ukradel psa mešanca ter pokrov kotla za žganjekuho – kar kaže na možno motivacijo tako osebne koristi kot tudi morda preprodaje kovinskih delov. Vrednost ukradenih dobrin ni znana.

Z dvorišča izginila motorna žaga in lonec

V vasi Bukošek pri Brežicah je nepridiprav v istem obdobju, torej med 2. in 3. aprilom, z dvorišča stanovanjske hiše ukradel motorno žago in večji lonec. Lastnik je škodo ocenil na približno 900 evrov.

Policija znova opozarja občane, naj ustrezno zavarujejo svojo lastnino – tudi na podeželju, kjer vlada zmotno prepričanje, da je varnost samoumevna. Odklenjena vrata, nezavarovani hlevi in gospodarski objekti so pogosta tarča storilcev, ki delujejo preračunljivo in pogosto izkoristijo nočne ure ali odsotnost lastnikov.

Vsem, ki bi imeli informacije o navedenih dogodkih ali sumljivih opažanjih v omenjenih krajih, policija svetuje, naj pokličejo na številko 113 ali anonimno telefonsko številko 080 1200.