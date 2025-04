Pandemična generacija otrok zamuja v razvoju osnovnih navad: vse več prvošolcev v plenicah

Prva generacija otrok, rojenih med pandemijo leta 2020, v nekaterih državah že vstopa v osnovne šole, učitelji po vsej Evropi pa opozarjajo na skrb vzbujajoč trend – vedno več prvošolcev pride v šolo s plenicami in brez osnovnih higienskih navad, poroča Index.

Po raziskavi, izvedeni med tisoč učitelji v Angliji in Walesu, kar četrtina prvošolcev še vedno potrebuje pomoč pri oblačenju ali uporabi stranišča, polovica učiteljev pa meni, da se je stanje v zadnjih letih poslabšalo. Težava ni omejena zgolj na Združeno kraljestvo. Podobne razmere beležijo tudi v Nemčiji in Švici, kjer učitelji vse pogosteje zamenjujejo plenice učencem, tudi enajstletnikom, poroča Fenix Magazin.

Vzroki večinoma niso zdravstvene narave

Strokovnjaki poudarjajo, da vzroki za to večinoma niso zdravstvene narave, temveč posledica sprememb v načinu vzgoje. Psiholog Rüdiger Maas opozarja na pretirano starševsko nadzorovanje in zaščitništvo, ki otroke odvrača od samostojnosti. Zaradi službenih obveznosti starši vse pogosteje osnovne vzgojne naloge prepuščajo vrtcem in šolam.

Učitelji obenem opažajo porast težav pri razvoju govora – in to ne le pri otrocih tujega rodu. Strokovnjaki opozarjajo, da pretirana uporaba zaslonov v najzgodnejših letih otrokom odvzame tisoče izgovorjenih besed na dan, kar dolgoročno negativno vpliva na razvoj njihovih jezikovnih sposobnosti.