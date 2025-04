Skoraj polovica odraslih ima enake zdravstvene težave. Poglejte, katere

Skoraj polovica odraslih, še posebno več kot polovica starejših od 60 let, se sooča z zvišanim krvnim tlakom oziroma hipertenzijo.

Gre za stanje, ki ne povzroča bolečin, a lahko dolgoročno močno prizadene srce, možgane, ledvice, oči in žilje.

Je eden glavnih dejavnikov tveganja za bolezni srca in ožilja, ki so najpogostejši vzrok smrti v Sloveniji in številnih drugih razvitih državah.

Bolezen brez simptomov

Zvišan krvni tlak pogosto poteka brez značilnih simptomov. Ker ga ne spremljajo bolečine, ga mnogi ne prepoznajo, dokler se ne pojavijo resnejše zdravstvene težave, kot so možganska kap, srčni infarkt ali odpoved ledvic. Edini zanesljiv način za odkrivanje hipertenzije je redno merjenje krvnega tlaka. Če so vrednosti stalno nad 140/90 mm Hg, govorimo o arterijski hipertenziji.

Življenjski slog kot glavni povzročitelj

Povečana telesna teža, pomanjkanje telesne dejavnosti, prehrana z veliko soli, sladkorja in maščob ter pretirano uživanje alkohola in kajenje so glavni dejavniki tveganja. Sodobni življenjski slog vodi v pogostejše primere debelosti in sladkorne bolezni, kar dodatno vpliva na povišanje krvnega tlaka.

Pomembnost rednega merjenja

Zaradi nespecifičnih simptomov strokovnjaki svetujejo, da si odrasli krvni tlak izmerijo vsaj enkrat na leto, tudi če nimajo zdravstvenih težav. Osebe, ki so že imele povišane vrednosti ali so v procesu zdravljenja, pa naj meritve opravljajo pogosteje. Kadar je tlak pod nadzorom, zadostuje tedensko do mesečno merjenje, medtem ko je pri neurejenem tlaku priporočljivo merjenje več dni zapored.

Preventiva in nadzor

Hipertenzijo lahko preprečimo z zdravim življenjskim slogom. Strokovnjaki svetujejo vzdrževanje primerne telesne teže, omejevanje soli in alkohola, povečanje vnosa sadja in zelenjave, redno telesno aktivnost in opustitev kajenja. Redno spremljanje krvnega tlaka doma prav tako pomaga pri pravočasnem zaznavanju sprememb.

Pri domačem merjenju je pomembno upoštevati pravilno tehniko: pol ure pred merjenjem se je treba izogniti fizični aktivnosti, kajenju, kavi in alkoholu.

Meritve naj se izvajajo v mirnem okolju, sede, z roko v višini srca. Priporočljivo je merjenje dvakrat zapored, v primeru razlike pa še tretje. Rezultate naj posamezniki beležijo v dnevnik meritev, ki je na voljo pri zdravnikih, v lekarnah in na spletni strani www.zakajtibijesrce.si.

Možne posledice neukrepanja

Če se hipertenzija ne zdravi, lahko pride do hudih zdravstvenih zapletov, ki močno poslabšajo kakovost življenja. Ko spremembe življenjskega sloga ne zadostujejo, je potrebno zdravljenje z zdravili.

V praksi se pogosto uporablja več zdravil hkrati, pogosto v obliki kombiniranih tablet, ki olajšajo režim jemanja in izboljšajo sodelovanje bolnika pri zdravljenju.

Kakovost življenja in dolgotrajno zdravljenje

Uspešno obvladovanje hipertenzije temelji na rednem spremljanju, pogovorih z zdravnikom in doslednem jemanju predpisanih zdravil.

Dolgotrajno, a stabilno zdravljenje lahko prepreči hujše zaplete in omogoča daljše, bolj kakovostno življenje. Zato je ključno, da posamezniki prevzamejo aktivno vlogo pri nadzorovanju svojega zdravja z zdravim življenjskim slogom in rednim merjenjem krvnega tlaka.

Za več informacij o preprečevanju in nadzoru hipertenzije so na voljo spletne strani in svetovalni centri, kjer posamezniki lahko dobijo strokovno podporo pri načrtovanju zdravega življenjskega sloga.