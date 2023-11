Betonu toplino podari les

Ljubitelji minimalizma in funkcionalno opremljenih prostorov brez nepotrebne navlake se zadnje čase navdušujejo nad stilom notranje opreme, ki se ga je prijelo ime brutalizem.

Izraz je že desetletja dobro znan arhitektom, vrhunec je koncept doživel v petdesetih letih prejšnjega stoletja, čeprav za začetnika brutalizma velja Charles Edouard-Jeanneret-Gris, bolj znan pod psevdonimom Le Corbusier, ki je ustvarjal še desetletje prej. Kot arhitekt velja za pionirja modernističnega gibanja, njegove ideje in delo pa so bili pogosto napačno razumljeni. Kljub temu je imel tudi veliko zagovornikov, ki so se trudili, da njegova vizija ni utonila v pozabo.

Zaobljene oblike prostor omehčajo. FOTO: Ykvision, Getty Images

Za brutalizem kot arhitekturni koncept so značilne grobe površine, pogosto delujejo kot nedokončane ali pozabljene. Najpogosteje uporabljen material je beton, ki ostaja povsem neobdelan, veliko pa je tudi različnih kovin, opeke, kamna, stekla in lesa. Poudarek je na uporabnosti, minimalizmu ter velikih, na trenutke nenavadnih oblikah, ki pa morajo ostati preproste. In vse to velja tudi za brutalizem v notranjem oblikovanju.

Od že znanih slogov opreme je morda še najbolj podoben industrijskemu, a z veliko več betona, prostori imajo običajno tudi veliko višje strope in velika okna. Kot bi skladišče predelali v dom, denimo. Betonske stene naj ostanejo čim bolj surove, na barvo ali tapete raje kar pozabite, toplino pa v takšen prostor vnesemo z izbranimi kosi pohištva in dodatkov, najbolje iz lesa, ki naj bo prav tako čim manj obdelan.

Posebno vzdušje ustvarimo s svetlobo. FOTO: Tiero/, etty Images

Da bi ohranili minimalistično estetiko, naj tudi barve ostanejo čim bolj osnovne, odtenki bele, sive in rjave.

Za ta slog so značilna velika okna in visoki stropi. FOTO: Runna10, Getty Images

Svetlobe ni nikoli preveč

Oblazinjene površine in tkanine naj bodo naravne, torej volna, bombaž, lan, namesto preproge uporabimo imitacijo živalske kože, to lahko poveznemo tudi čez leseno klop ali sedežno garnituro. Zaželene so tudi zaobljene oblike, torej okrogle mize in mizice, luči, stoli in kavči … Da bi ohranili minimalistično estetiko, naj tudi barve ostanejo čim bolj osnovne, odtenki bele, sive in rjave, ki jim globino dodamo s črnimi dodatki, izjemno elegantno so videti tudi detajli v zlati, bakreni ali srebrni. Pozabiti ne smemo niti na rastline, ki bodo v prostor vnesle nekaj življenja.

Postavimo jih v kamnite ali pletene okrasne lonce ali korita, za prostore z zelo visokimi stropi izberemo čim večje in čim bolj košate rastline, najbolje zelene. Praproti in podobne košate, a manjše rastline posadimo v viseče košare ali lonce ter jih obesimo na steno, tudi pod strop, če je ta nižji.

Posebno vzdušje pričaramo s svetlobo, te v prostorih, opremljenih v brutalističnem slogu, ne bo nikoli preveč. Poigramo se lahko tudi z ogledali in steklom. Slednje naj zamenja les pri stopniščnih ograjah, v tovrstno okolje se bodo odlično podala tudi svetila, ki po videzu spominjajo na velike steklene sijalke, pa zaobljene ali okrogle steklene stropne luči, ki so bile priljubljene v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, tisti bolj avanturistični si lahko omislijo celo razkošni stekleni lestenec.