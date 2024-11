Bavarske novosti

Aceman je tretji in najmlajši član bavarske družine znamke Mini. Uvršča se med manjšega cooperja in večjega countrymana. Dolg je 4,07 metra, 1,75 metra meri v širino in 1,50 metra v višino. Ima pet vrat in prepoznavno pojavo, ki ga dokaj jasno loči od preostalih dveh modelov. Od njiju se razlikuje tudi po tem, da ima le električni motor. Ta poganja sprednji kolesi. Baterija ima zmogljivost 38 ali 49 kWh, tudi moč motorja je lahko različna, 130 ali 160 kW, še posebno je v tem pogledu nabrita izvedba john cooper works (180 kW). Doseg ni prav velik, baterija se z izmeničnim tokom polni z močjo do 11 kW, z enosmernim pa odvisno od izvedbe z močjo 75 ali 95 kW, kar pravzaprav ni prav hitro.

Notranjost je pač izvedena bolj všečno, pa naj gre za oblikovalske elemente ali uporabljene materiale. Prostora zadaj seveda ni prav veliko, tudi v prtljažniku ne – v osnovi sprejme 300 litrov prtljage. Cena se začne pri dobrih 34 tisoč evrih in seže do 46 tisočakov, seveda pred uveljavitvijo subvencije za popolnoma električne avtomobile. Aceman naj bi predstavljal polovico prodaje električnih minijev.

Prenovljena beemveja

Eden priljubljenih beemvejev pri nas je model X3 (na sliki v sredini), na leto jih prodajo do 150. Nekoč vstopni suv znamke je zdaj že dlje precej konkreten športni terenec, v novi, četrti izdaji je zrasel še za štiri centimetre, na 476. Kar malce osupljiv je predvsem sprednji del z veliko, razdeljeno ledvičko, videli bomo, kako bo všeč tradicionalnim kupcem beemvejev.

X3 ima prav tako bencinsko in dizelsko ponudbo in vselej štirikolesni pogon. Motorji imajo štiri ali šest valjev, na izbiro pa je tudi bencinski priključni hibrid, ki štirivaljnik združuje z električnim motorjem, z napolnjeno baterijo naj bi bil samo na elektriko sposoben prevoziti 90 kilometrov. X3 je seveda tudi po ceni kar zalogaj, stane najmanj 60 tisoč evrov.

Beemveja X3 in serija 1 sta še nekoliko zrasla.

Tu je še BMW serije 1. Vstopni model znamke je doslej našel tri milijone kupcev, zdaj so v Münchnu tudi v tem primeru pripravili že četrto generacijo. V primerjavi s predhodnikom je štiri centimetre daljši, meri 436 centimetrov, malce višji je in enako širok kot doslej. Drugačna je notranjost.

Motorna ponudba obsega tri- in štirivaljne bencinske motorje ter dizelske štirivaljnike. Pri obojih so nekateri blagi hibridi. Zmogljivejši bencinski motorji imajo možnost štirikolesnega pogona. Cena za enko se začne pri 31 tisočakih, najdražji, zelo športni M1 35xdrive velja 54 tisoč evrov.