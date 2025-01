Ameriške palačinke na lončke - in druge ideje za odličen zajtrk

V kuharici Zajtrk z Mojco, ki jo je izdala Založba Družina, je zapisala: »Najbrž si mislite, da je v tej knjigi na slikah vse polno jagod, borovnic, sem in tja avokado … Nak, ni res.

Veste, v januarju ne morem priti do svežih jagod, vse do julija tudi borovnic ni, zajtrkovala pa bi rada tudi, ko je zunaj lesketajoči sneg ali mrka megla. Zato boste v knjigi našli velik kup namazov, celo arašidovega in rožičevega, pa številne jajčne, mlečne jedi iz skodele ter nekaj jedi naših babic, za katere si res želim, da ne bi šle v pozabo.«

Od skupaj kar 60 izvirnih receptov za iskriv začetek dneva so tukaj v pokušino trije – za jutra, »ko imam več časa in želja za zajtrk«.

Ameriške palačinke na ena, dve, tri (na lončke)

»Večinoma so recepti za ameriške palačinke, ki jih najdemo na spletu, izredno zapleteni. Potrebujemo vsaj pinjenec, mnogi v zmes dodajo beljakov sneg, potem so burne razprave, ali naj v testo vmešamo le pecilni prašek ali še sodo. Pinjenec je v mojem hladilniku redko, zato je tale preprosti recept zame imeniten. Dober tek!«

Potrebujemo (za dva):

skodelico moke

1,5 do 2 žlički pecilnega praška

pol žličke soli

skodelico mleka

jajce, olje za peko

in še sladke dodatke: javorov sirup, med, sladkor, marmelado, kompot.

Priprava:

V posodi zmešamo moko s soljo in pecilnim praškom.

Prilijemo mleko, dodamo jajce in z metlico ali v mešalniku vse pomešamo v gladko zmes.

Ponev za palačinke segrejemo in vanjo vlijemo za žlico olja, počakamo, da se ogreje.

Z majhno zajemalko vlivamo v segreto ponev po 3 do 4 majhne palačinke, počakamo minuto ali dve, da se začnejo pojavljati mehurčki, nato vsako palačinko obrnemo in na kratko spečemo še na drugi strani. To ponavljamo, da porabimo vse testo.

Palačinke ponudimo navadno z javorovim ali katerimkoli sladkim sirupom, lahko tudi z medom, zgolj s sladkornim posipom, marmelado ali sadno omako, celo s kompotom.

Ameriške palačinke FOTO: Krištof Koman/Zajtrk z Mojco /Založba Družina

Dodatni nasveti:

Testo odišavite s cimetom, vaniljo, nanj med peko dodajte sveže sadje, koščke čokolade, v testo samo vmešajte naribano jabolko. Za slane dodajte v testo nariban sir, koščke šunke, zelišča in malce več soli. Namesto mleka uporabite sok, jabolčno čežano ali že omenjeni pinjenec, sirotko.

Meni so ljubše malo gostejše palačinke, zato ne dodam veliko pecilnega praška. Če imate rajši mehkejše in še bolj puhaste, ga dodajte več.

Za štiričlansko družino bo dovolj palačink iz dveh jajc, če jih boste naredili iz treh jajc, jih bo najbrž še malo ostalo. Povečajte za tolikokrat, kot se vam zdi potrebno.

Za (stare) starše: eden boljših zajtrkov po mnenju večine otrok.

Kvašeni (drožasti) vaflji

»Pred leti smo v mestu odkrili prodajalnico vafljev. Privoščili smo si jih nekajkrat, ampak zanimalo nas je, ali jih znamo narediti tudi sami doma. Recept smo preizkušali večkrat, da smo našli pravo razmerje med tekočino in moko ter pravo penasto strukturo, ki ponuja lahke in sočne vaflje.«

Potrebujemo:

Za kvasni nastavek:

75 g moke

75 g vode in krepko žlica matičnih droži ali pol kocke svežega kvasa in malo vode/mleka

2 skodelici moke

skodelico mleka

2 jajci

2 žlici sladkorja

ščep soli

2 žlici tekočega masla/olja

vrečko vaniljevega sladkorja

pol žličke jedilne sode

olje za peko

Priprava:

V posodi zmešamo moko, vodo in matične droži, pokrijemo in pustimo vzhajati čez noč ali dan, vsekakor vsaj štiri ure, da dobimo močno penasto zmes, ki v vodi ne potone, ampak plava na gladini.

Zatem v zmes dodamo moko, mleko, sladkor, vaniljo, sol, jajci, tekoče maslo in pustimo spet vzhajati 4–8 ur, da zmes postane zelo mehurčkasta.

Vafljemat segrejemo in namastimo.

Tik pred peko v testo z metlico vmešamo sodo, nato zajamemo zajemalko testa, ga vlijemo v namaščen vafljemat in spečemo. Ponavljamo, da porabimo vse testo, pazimo le, da plošče vedno dobro namastimo.

Ponudimo tople, pravkar pečene, postrežemo jih z različnimi dodatki.

Kvašeni (droženi) vaflji FOTO: Krištof Koman/Zajtrk z Mojco /Založba Družina

Dodatni nasveti:

Lahko jih ponudimo tudi slane.

Vafljemati so različni. Enostavni so manjši in s ploščami v obliki srčkov, rožic. Navadno je njihova moč majhna in za dovolj vafljev za celo družino potrebujemo kar nekaj časa. Za te je primernejše testo za ameriške palačinke, ki ga pripravimo s pecilnim praškom.

Obstajajo tudi vafljemati z ročico za obračanje plošč, ki so za kvašene vaflje najbolj primerni. Navadno so močnejši, kar se vatov tiče. Na njih pečemo tako, da vlijemo testo, pokrijemo z drugo ploščo, po 10 sekundah plošči obrnemo na glavo in pečemo še dve ali tri minute, da se vafelj lepo speče in napihne. Obrnemo nazaj, privzdignemo zgornjo ploščo in vaflje enostavno poberemo s spodnje.

Za (stare) starše: za tiste zajtrke, ko si privoščimo več ...

Slani skutini kifeljčki

»Tole je recept z vrečke pecilnega praška, ki sem si ga shranila že pred leti. Na počitniških otroških kuharskih delavnicah smo ga prvič preizkusili in ga označili kot izvrstnega. Večkrat pripravim te rogljičke, tako za zajtrk kot večerjo.«

Potrebujemo (z dva pekača ali okoli 40 rogljičkov):

400 g moke

vrečko pecilnega praška

žličko soli

150 g masla

jajce

250 g skute

1 dl mleka

in še jajce za premaz, sezam za posip

Priprava:

V posodi zmešamo moko, pecilni prašek, sol, dodamo maslo in vse pregnetemo v testene drobtine.

Potem dodamo skuto, jajce in mleko ter res na hitro zgnetemo krhko skutno testo. Kot navadno ga oblikujemo v hlebček in ovito v folijo pospravimo v hladilnik vsaj za uro.

Pečico segrejemo na 180 stopinj in vklopimo program z ventilacijo. Dva pekača obložimo s papirjem za peko.

Testo razvaljamo za pol prsta debelo, razrežemo na majhne trikotnike z robom največ 10 cm in nato vsakega zvaljamo v rogljiček.

Prestavimo na pekač vsaksebi, saj narastejo. Ko končamo, rogljičke premažemo z jajcem, potresemo s sezamom in pekača potisnemo v pečico za 25 minut.

Slani kifeljčki FOTO: Krištof Koman/Zajtrk z Mojco /Založba Družina

Dodatni nasveti: