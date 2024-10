Ali vaša mačka pušča kepice dlake? Potem je čas, da preverite to ...

Če ste skrbnik mačke, ste verjetno že opazili kepice dlake, ki jih žival pušča na tleh. Gre za dlako, ki se nabira, ko mačka z jezikom čisti svoj kožuh. T. i. trihobezoarji nekaterim ne delajo težav, druge, še posebno dolgodlake, pa imajo lahko zaradi njih najrazličnejše nevšečnosti. Po drugi strani so lahko znak pretirane nege.

Pomaga lahko hrana z vlakninami.

Ta se pogosto pojavi, kadar ima mačka težave s prebavo ali kožno bolezen. Če je dlak preveč, te ne gredo, kot je normalno, skozi prebavni trakt, ampak ostanejo v želodcu.

Če opazite, da vaša mačka bruha dlačne kepice več kot enkrat na mesec, je to znak, da morate obiskati veterinarja. Ta bo opravil temeljit pregled, ki lahko vključuje teste, kot so preiskava kože, krvi, analiza urina in fekalij ter morda celo biopsija. Če občasno bruha kepice, ji zamenjajte hrano. Morda gre za alergijo na hrano ali vnetno črevesno bolezen.

Večina mačk v krtačenju uživa. FOTO: Osobystist/Getty Images

Pomaga posebna dieta

V takih primerih lahko hipoalergena dieta zmanjša vnetje v prebavilih in omogoči, da dlake lažje prehajajo skozi prebavni trakt. Poiščite hrano z omejenimi sestavinami, ki vsebujejo en sam vir beljakovin, ki ga mačka do tedaj še ni uživala. Tako jo hranite vsaj osem tednov, da ugotovite, ali pomaga.

Pretirana nega se pojavi, kadar ima mačka težave s prebavo ali kot znak kožnih bolezni.

Nekaterim za lajšanje težav s kepami dlake pomaga prehrana z visoko vsebnostjo vlaknin. Netopne vlaknine, kot je celuloza, pomagajo pri prehajanju dlak skozi črevesje, medtem ko topne vlaknine izboljšajo splošno zdravje prebavil. Izberite suho hrano z 8–10 odstotkov surovih vlaknin ali mokro hrano z 2–4 odstotki vlaknin. Dodate lahko tudi naravne vire vlaknin.

Kepice so lahko znak alergije ali črevesne bolezni. FOTO: Krblokhin/Getty Images

Kepice dlake pomagajo obvladovati tudi posebni priboljški z vlakninami. V specializiranih trgovinah se dobijo tudi geli, ki preprečujejo kopičenje dlak v prebavnem traktu. Lahko jih dodate hrani ali nanesete na dlako.

Najbolj preprost način za odpravljanje tovrstnih težav je redno krtačenje. Z njim zmanjšate količino dlak, ki jih mačka pogoltne med nego.