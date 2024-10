4 načini, kako si lahko pomagamo, ko zmanjka pecilnega praška

Nikoli ne vemo, kdaj se nam bo zaljubilo kaj sladkega, zato je dobro imeti osnovne sestavine za peko vedno na zalogi. Pecilni prašek je ena izmed tistih, ki jih pogosto stresemo v različne sladice, pa naj gre za preprost biskvit ali večnadstropno torto. Kljub temu pa se včasih zgodi, da tega sredstva, ki takšno ali drugačno testo dvigne in naredi puhasto, nimamo pri roki.

Če to ugotovimo med procesom peke, ko smo v skledo že stresli moko in ubili jajca, nas to lahko spravi v precej slabo voljo, a v resnici za to ni nobene potrebe. Obstajajo namreč alternative, ki bodo prav tako poskrbele, da bo sladica uspela in najverjetneje se skrivajo v kateri izmed kuhinjskih omaric. Spodaj naštevamo, katere.

Vinski kamen

Pecilni prašek si lahko doma naredimo kar sami, in sicer tako, da skupaj zmešamo naslednje sestavine. Kombinacija vinskega kamna, ki je navadno pakiran v podobnih paketkih kot pecilni, koruznega škroba in sode bikarbone bo v biskvitu naredila enak učinek. Prvega vmešamo pol žličke, drugih dveh pa po četrtino.

Kis ali limonov sok

Seveda v kombinaciji s sodo bikarbono. Kislina bo namreč reagirala s slednjo sestavino ter povzročila, da se bo ta pričela peniti. Tako bodo nastali mehurčki, ki bodo v maso vnesli zrak. Zavitek pecilnega praška bomo nadomestili s četrtino žličke sode bikarbone in polovico žličke kisa ali limone. Upoštevati moramo, da bo kislina nekoliko botrovala tudi okusu končnega rezultata, zato priporočamo, da jo uporabite v primerih, ko sladica že vsebuje citruse.

Jogurt

Tudi jogurt vsebuje kislino, ki bo v kombinaciji s sodo bikarbono povzročila penjenje. V tem primeru bomo potrebovali četrtino žličke slednje in jo vmešali v polovico jogurtovega lončka. Pri tem pa opozarjamo, da je v receptu v tem primeru treba zmanjšati količino ostalih tekočih sestavin, da tekstura ne bo preredka. Namesto jogurta lahko uporabimo tudi pinjenec in dosežemo enak učinek.

Melasa

Morda melasa ni sestavina, ki jo imamo vedno na zalogi, morda pa bomo vseeno našli zavitek v kateri izmed kuhinjskih omaric. Stranski produkt proizvodnje trsnega sladkorja bo – prav tako – v kombinaciji s sodo bikarbono sprožil dvig biskvita ali podobne sladice. Zamenjava žličke pecilnega praška bo zahtevala četrtino žličke sode ter četrtino žličke melase. Pri tem imejmo v mislih, da za približno četrtino žličke znižamo tudi vnos sladkorja, če pripravljamo recept, kjer so količine precej natančne.