Žive jaslice na največjem odru na svetu (FOTO)

Po že večletni tradiciji so iz družbe Postojnska jama povabili novinarje, fotografe in snemalce na premierni ogled živih jaslic v postojnskem podzemnem svetu, ki bodo javnosti na ogled od 25. do 30. decembra 2024.

Zanima nas, zakaj so žive jaslice v Postojnski jami ena najlepših podob božiča. »Te so že 34., bile so prve žive jaslice v Sloveniji, in kot take imajo izjemno dolgo tradicijo. Ta tradicija nas je pripeljala tudi v svetovno prepoznavnost. V petih dneh predstave obišče kar 22.000 obiskovalcev,« je povedal predsednik upravnega odbora Postojnske jame Marjan Batagelj.

In kako lahko nadzirajo petkilometrski oder? Batagelj odgovarja, da nadzirati tako dolge poti ogleda ni enostavno: »Priprave potekajo od avgusta do zadnjega dne. Vsako leto se kaj spremeni, predvsem pa so naše izkušnje neprecenljive. Scenaristi dobro pripravijo 18 svetopisemskih prizorov, to pa je tisto, kar ljudje v uri in pol enostavno začutijo. Da so sami del predstave, pa čeprav se neprestano premikajo.«

Letošnja tematika živih jaslic je ohranitev planeta, narave. Zanima nas, zakaj se mu zdi tako nujno opozarjati na dogajanje v naravi. »Za letošnje žive jaslice smo se ozrli na planet kot na celoto. Ohranjati planet zdrav, skrbeti za podnebno vzdržnost pomeni tudi to, da v istem trenutku skrbimo za jame. Kajti vse slabo, kar človek naredi na površju, konča v jamah. Globalno segrevanje seže tudi v naše jame. Če se segreva planet, se segrevajo tudi te. Kar pomeni, da je življenjsko okolje za ves živi svet drugačno, to pa zagotovo ni dobro,« opozarja Batagelj.

Veličastna dvorana v Postojnski jami FOTO: Žiga Intihar

Največji božično-novoletni spektakel v Sloveniji so že pred leti razglasili za eno najlepših upodobitev božiča na svetu, saj jih uprizorijo na največjem podzemnem odru na svetu, ki je dolg kar pet kilometrov. Sodeluje več kot 100 nastopajočih; igralcev, pevcev, inštrumentalistov in plesalcev. Gre za vrhunske pevce in mednarodno zasedbo iz Slovenije, Italije in Japonske.

Na priprave v Jeruzalem

Nastopanje v jami je specifično, saj je temperatura 10 stopinj Celzija, tu so še visoka stopnja vlage, poleg tega še kapljanje, igra odmeva, zavezanost k odgovornemu obnašanju do naravne dediščine in strogi jamski bonton. Na avdiciji v oktobru izberejo like: pastirce, angele, vojake, Zaharijo, Elizabeto, Svete tri kralje, rimske vojake ter kar štiri Jožefe in šest Marij.

V predstavi sodeluje več kot 100 nastopajočih. FOTO: Žiga Intihar

Letošnji izbor nastopajočih je izjemen. Sumika Kanazava je japonska operna diva, ki deluje v Milanu. »Res me veseli, da bom lahko pela v Postojnski jami, to je moja prva tovrstna izkušnja. Predstavljam si nebesni svod, okoli sebe pa tiho in skrivnostno okolje. V pesmi Princesa Mononoke čutim velike teme, kot so božični čudež, bogovi in sožitje ljudi z naravo,« je razkrila svoje občutke ob srečanju svoje glasbe s čudovitim podzemnim svetom.

18 prizorov iz Svetega pisma

Italijan Ivan Defabiani, operni pevec, ki stopa ob bok slovitemu Joseju Carrerasu, pa je povedal: »Najlepši spomini na božič me vežejo na družino in italijanske Alpe. Odraščal sem namreč v Montani na 2000 metrih. Božič smo preživljali ob snegu s tradicionalnim praznovanjem in ob tradicionalni glasbi. Letos sem se na priprave za petje na živih jaslicah v Postojnski jami odpravil na mesto čudeža, v Jeruzalem. Ob vznožju Velike gore v Postojnski jami bom pel skladbo Gospodova molitev.«

Na oktobrski avdiciji izberejo like: pastirce, angele, vojake, Zaharijo, Elizabeto, Svete tri kralje, rimske vojake ter kar štiri Jožefe in šest Marij. FOTO: Žiga Intihar

Naša operna diva Anea Mercedes Anžlovar v Postojnski jami nastopa drugič, pela bo skladbo Ave Maria, nastopili pa bodo tudi mladi glasbeni upi iz pevske šole operne pevke Urške Kastelic, ki je v jami že nastopala.

Eden največjih izzivov živih jaslic v Postojnski jami je zagotavljanje varnosti za nastopajoče. »Jamsko okolje je zahtevno in specifično, zato moramo skrbno načrtovati vse vidike prireditve, od postavitve odra do poti, po katerih se gibajo nastopajoči in obiskovalci. Vedno si želimo, da bi prireditev potekala brez zapletov in da bi navdušila obiskovalce. Poseben čar ima sodelovanje z lokalno skupnostjo in partnerji, s katerimi smo skozi leta sodelovanja vzpostavili res trdno zaupanje in močne vezi. To pa je tudi čar božiča, kajne?« nam je povedal vodja prireditve Dragan Kiković.