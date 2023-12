Ste vedeli, da v predbožičnem času razpade največ zvez?

Od vsepovsod pozvanjajo božične melodije, mesta so odeta v lučke, diši po kuhanem vinu, nakupovanje daril je v polnem teku, tako kot tudi priprava na največji krščanski praznik in na najdaljšo noč v letu. Vse pogostejša so takšna in drugačna druženja, skratka, vse je pravljično …

Na žalost ne vedno, saj čaroben del leta prinaša tudi manj prijetne posledice. Zlasti, ko gre ljubezenske odnose. Kajti velikokrat se zgodi, da praznični dnevi prinašajo več težav, kot veselja. In te težave načnejo še tako tesne intimne vezi.

Po nekaterih raziskavah sodeč menda v predbožičnem času razpade več zvez, kot v kateremkoli drugem delu leta, k čemur nedvomno pripomorejo več stresa na delu, več pritiska domačih, obveznosti pri pripravi na samo praznovanje, povišani izdatki in še bi lahko naštevali.

Da se tudi sami ne bi ujeli v to past in da bi vajina zveza srečno priplula čez praznike ter v novo leto, Your Tango niza nekaj napotkov, ki jih je pametno upoštevati.

Poskrbimo za naše odnose. FOTO: Getty Images/istockphoto Getty Images/istockphoto

Ohranjajte komunikacijo

Poskrbite, da zaradi napornega dela in prazničnih pritiskov ne boste pozabili na komunikacijo. Velikokrat se zgodi, da v preobremenjenosti pari ne najdejo ne volje, ne priložnosti, da bi takšne ali drugačne zadrege reševali sproti in ko se jih nabere le preveč, eksplodirajo kot najmočnejša bomba.

Ne bodite prepričani, da dobro veste, kaj partner misli, čuti, načrtuje. Pogovarjajta se tako kot tedaj, ko so dnevi bolj umirjeni. Kajti dodatne napetosti, ki bi jo povzročile morebitne zamere ter pod preprogo pometena nesoglasja, res ne potrebujete.

Ohranite realna pričakovanja

Tako z vidika bližajočih se praznikov kot z vidika vajinega odnosa. Če je bil od nekdaj bolj zadržan, tudi v prazničnih dneh ne bo postal velik romantik, ne glede na to, kako se obnaša mož vaše prijateljice.

Ni važno, kako je dom okrasil vaš sosed, pomembno je, da je vam prijetno v vašem. Obroki so lahko okusni, tudi če se ne morejo primerjati z visoko kulinariko.

Realna pričakovanja v prazničnih dneh so še ena postavka, ki vama bo pomagala prebroditi velikokrat stresno obdobje.

Naj vas prepiri ne zagrenijo praznikov. FOTO: Shutterstock Shutterstock

Ne pozabite na romantiko

Tako, kot je hitro mogoče ob strani pustiti pogovore, se še hitreje zgodi, da se iz vsakdana pred prazniki umaknejo drobna ali velika dejanja pozornosti in ljubezni. Par pa se znajde na tankem ledu.

Zato: ne glede na to, kako zaposlena in obremenjena sta, ne pozabita na vaju in vajino zvezo. Nekaj trenutkov vsak večer si vendarle lahko vzameta zase, prav tako kot tudi za kakšen romantičen zmenek, sprehod po mestu ali v naravi. Karkoli, kar vaju bo spomnilo, da drug drugega ne glede na vse, postavljata na prvo mesto.

Bodite prilagodljivi in potrpežljivi

Potrpežljivost je mati modrosti, pravijo in je tudi lepilo ljubezni. Včasih se komu zalomi, kaj stori narobe ali ob vseh nalogah na kaj pozabi. To je dejstvo, na katerega se zlasti v prazničnih dneh ne sme pozabiti.

Potrpežljivosti dodajte še prilagodljivost (se zgodi, da se načrti poderejo in je treba osnuti nove), in zagotovo bosta uspešno preživela praznično sezono. Ki bo z začetkom januarja minila in zadeve se bodo vrnile v običajne tirnice.