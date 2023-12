Ste se kdaj vprašali, zakaj obešamo venčke na vrata in s katero zgodbo je povezana hišica iz medenjakov?

Božič je sinonim za mir in radost. To je del leta, ko naj bi bili ljudje drug do drugega prijazni ter ljubeči, ko povsod žarijo lučke in domove prežema toplina. A nekateri s tem praznikom povezani lepi običaji ne izvirajo iz nečesa prijetnega. Thouhgtcatalog takole niza sedem božičnih tradicij s strašljivim in temačnim ozadjem.

Venčki na vratih

V času rimskega imperija so bili kristjani preganjani in zatirani ter niso smeli odkrito častiti svoje vere. S krščanskim božičnim časom je sovpadal rimski praznik saturnalije (17. decembra), posvečen bogu Saturnu, ob katerem so si Rimljani podarjali venčke. Tem so kristjani namenili drug namen: da bi enako mislečim pokazali, da praznujejo božič, so jih obešali na vhodna vrata doma.

Venčkom so kristjani namenili drug namen. FOTO: Maroke/Getty Images

Bogata večerja

Po tradiciji se družina za božič zbere ob bogato obloženi mizi, na kateri glavno vlogo igrajo mesne jedi, običajno brez glave. A na začetku šestnajstega stoletja je bila glava glavna jed višjega sloja v Angliji. In sicer glava divjega prašiča s svečami v rilcu, da je bilo videti, kot bi bruhal ogenj. Ne preveč mamljivo za naše čase ...

Po tradiciji se družina za božič zbere ob bogato obloženi mizi. FOTO: Deagreez/Getty Images

Okraski

Okraski, s katerimi okrasimo božično drevo, so vseh mogočih barv, oblik ter iz najrazličnejših materialov. Prvi so bili zgolj v obliki krogel iz pihanega stekla, imenovali so se čarovniške krogle. Sprva so jih obešali na okna, kjer naj bi z živahnimi barvami pritegnili čarovnice in zle duhove, ki naj bi se ujeli vanje.

Prvi okraski so bili zgolj v obliki krogel iz pihanega stekla. FOTO: Xanya69/Getty Images

Petje božičnih pesmi

Petje in pozvanjanje božičnih melodij prinaša prav poseben čar in veselje, posebno značilno za ta praznik pa je koralno petje. Sprva njegov namen ni bilo klicanje veselja, temveč odganjanje zlobnih duhov.

Pridni in poredni otroci

Božiček obišče pridne otroke, kdo pa se ukvarja s porednimi? V Nemčiji tudi ti ne ostanejo ob strani. Njih naj bi obiskal parkelj (Krampus), demon, pol človek, pol kozel, ki poredne otroke ugrabi in jih poje.

Božiček obišče pridne otroke, kdo pa se ukvarja s porednimi? FOTO: Tomi Lombar/Delo

Hišice iz medenjakov

Po tradiciji so začeli hišice iz medenjakov izdelovati nekje v času, ko je izšla pravljica bratov Grimm, Janko in Metka. Tako da lične sladke hišice v bistvu ne predstavljajo toplega domovanja družine, temveč pripadajo nekomu, ki v peči speče otroke.

Opazuje vas med spanjem …

Ideja, da vas nekdo opazuje vse leto in spremlja vsak vaš gib, je več kot neprijetna. Govorimo o Božičku, ki naj bi otroke imel vedno pod drobnogledom. Širša razlaga je najbrž odveč.