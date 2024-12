Skromni Magnifico ob novem uspehu: »Mi smo prišli le odigrat dober koncert« (FOTO)

Potem ko je poleti v Stanežičah postavil slovenski rekord v številu obiskovalcev koncerta, je na odprtju Čarobnega Maribora v četrtek zvečer osrednje decembrsko prizorišče štajerske prestolnice napolnil do zadnjega kotička, da je bila hoja v množici tako rekoč nemogoča. Maribor, ki v zadnjih letih slovi po najboljši ponudbi decembrskih brezplačnih koncertov, se je drzno podal v otvoritveni koncert z Magnificom.

»Mi smo prišli v Maribor, kamor se vedno radi vračamo, le odigrat dober koncert,« je bil kot vedno skromen glasbenik, ki je člane spremljevalne skupine oblekel v božične puloverje z napisom Ne mi sveč prižigat. Maribor bo vsak dan do silvestrovanja, kjer bo tradicionalno Silvestrski poljub točno ob polnoči zapel Alfi Nipič (prej in po tem bodo trg ogrevali The Schminkers), na dveh prizoriščih ponujal zanimiv program za vse okuse.

Že v nedeljo bo na sporedu Šourock z mladimi rockerji, sledili pa bodo koncerti Zorana Predina, Firbcev, skupine MRFY in Starega psa, pa velik petkov raperski event z Emkejem in njegovimi Tekochee Kru, v nedeljo se bodo vrnili v šestdeseta z Beatles Tribute bandom, na zadnji ponedeljek v starem letu prihaja Tabu, za božič pa bo zapela nekoč največja vzhajajoča zvezda nekdanje Jugoslavije Tajči.

Na Glavnem trgu, ki velja za enega najlepše okrašenih, so poskrbeli tudi za najmlajše z velikimi projekcijami, za odrasle so vsak dan na voljo vinske pokušine z didžeji, do konca leta pa bosta na glavnem odru nastopila še 6pack Čukur ter harmonikarski virtuoz Daniel Marinič.

Komičarka Tanja Kocman je v družbi partnerja Primoža Ademoviča razposajeno poplesavala v božičnem ambientu. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Predzadnja mariborska vinska kraljica Neža Jarc je degustirala v družbi prijateljic. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Boris Črnič, nekdanji tiskovni predstavnik Festivala Lent, in njegova žena Alenka sta njegov 70. rojstni dan praznovala na Magnificovem koncertu. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Miran Rudan bo januarja skupaj z Vilijem Resnikom nastopil v UŠC Leona Štuklja. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI