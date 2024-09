Magnifico premika meje (Suzy)

Na obrobje Ljubljane se je na zadnjo avgustovsko soboto podalo več kot 23.000 ljudi. Tja jih je zvabil oboževani Magnifico, ki je z izbranimi glasbenimi prijatelji pričaral epski večer.

Nepregledna množica iz vse Slovenije

S Sestrami smo podelili ljubezen.

Biti del tega zgodovinskega trenutka je velika čast. Z Magnificom sem jih doživel že nekaj, a tokratni občutki so bili posebno veličastni. Ko smo s Sestrami prišli na oder, je pred nami vzvalovalo morje ljudi. Niti eno grlo ni ostalo tiho in največji slovenski pevski zbor je zapel ponarodelo evrovizijsko uspešnico. Po 22 letih Samo ljubezen še vedno navdihuje generacije in greje srca. Našemu mentorju so se zalesketale oči. Čustva so bila premočna, da bi rutinirano spremljal, kaj se dogaja pred njim. »To je bil festival srčne povezanosti in iskrene predanosti. Energije so se prelivale in še dolgo bom užival na krilih vznesenosti nepregledne množice,« je nekaj dni po koncertu življenja dejal Robert Pešut.

Magnifico je s povečano glasbeno zasedbo pripravil največji glasbeni spektakel pri nas.

magnifico

Postavil je še en mejnik, travnik v Stanežičah je postal prizorišče nepričakovanih razsežnosti. Po njegovi zaslugi smo dobili novo lokacijo za spektakle. Obiskovalci niso skoparili s komplimenti, v zaodrju pa se je po končanem programu začelo slavje. Prva mu je čestitala žena Barbara, ki je na moža neizmerno ponosna. Navdušenja ni skrival ljubljanski salezijanski duhovnik Klemen Balažič, niti glasbeni podmladek z Bojanom Cvjetićaninom na čelu ni skoparil s slavospevi. Lado Bizovičar je z Anelo nahranil svojo romantično plat, medtem ko si je skakalna legenda Peter Prevc s soprogo Mino prislužil nagrado za najbolj prešeren nasmešek. Ta mu je še dolgo v noč žarel z obraza, tako kot gostitelju, ki si je po napornih mesecih le privoščil malce oddiha. Jadranje po Jadranu bo kot nalašč za obujanje spominov, s katerimi je zaznamoval bogato 30-letno kariero.