Šest tujih adventnih sejmov, manj kot dve uri vožnje iz Ljubljane

December prinaša številne družabne dogodke, na katerih kljub nižjim temperaturam toplino najdemo v pisanih lučeh, iskrenih objemih in odlični kulinariki. Po Sloveniji bodo številni kraji zasijali ob praznični okrasitvi, če vas bolj vleče čez mejo, pa smo tokrat zbrali šest tujih adventnih sejmov, od katerih vas loči manj kot dve uri vožnje iz Ljubljane.

TRST: italijanski šarm v praznični podobi

Trst FOTO: Shutterstock

Le 90 kilometrov in uro vožnje iz Ljubljane se odpre pogled na slikovito pristaniško mesto z bogato zgodovino, impresivno arhitekturo in imenitno kulinariko. V Trstu bodo praznične luči prižgali 8. decembra 2024, ugasnili pa 6. januarja 2025.

Zagotovo vas bo odneslo na trg, ki se pohvali kot največji evropski trg ob morju. Trg italijanske enotnosti – Piazza Unità d’Italia (tudi Veliki trg) je osrednji del adventnega dogajanja. Tu postavijo veliko božično drevo in desetine manjših, okrašenih z lučmi in pisanimi kroglami. Sprehodite se do Velikega kanala (Canal Grande), ki ga poznate po Ponterossu in je prav tako čaroben ter poln dišečih stojnic in prazničnega vzdušja.

Privoščite si paneton, arancine, rogljič s pistacijevo kremo in druge dobrote. Če ste že tu, pa vsekakor priporočamo, da izlet podaljšate do gradu Miramar.

ZAGREB: večkrat nagrajeni adventni sejem

Zagreb FOTO: Sandro Sklepić

Advent v Zagrebu je bil po izboru portala European Best Destinations kar trikrat zapored izbran za najboljši božični sejem v Evropi. Letos bodo luči prižgali 30. novembra, ugasnili pa 7. januarja 2025. V hrvaški prestolnici ste iz Ljubljane v pičli uri in pol, le 140 kilometrov vožnje z avtomobilom. Tja se lahko odpravite tudi z vlakom, od železniške postaje do mestnega jedra vodi kratek, a slikovit sprehod.

Glavni mestni Trg bana Jelačića decembra postane središče adventnega dogajanja. Na njem vznikne veliko božično drevo, okoli pa postavijo stojnice z dišečimi fritulami, medico, sarmami, klobasami in lokalnimi darilci. Tu lahko ujamete tudi koncerte. Na Trgu kralja Tomislava najdete drsališče in še več stojnic, med stoletnimi drevesi in prazničnimi lučmi pa se sprehodite v Parku Zrinjevac. V pravljično kuliso se ovije tudi Tkalčićeva ulica, medtem ko Evropski trg ob nastopih didžejev zavzame predvsem mladina. V parku Maksimir pripravljajo tudi otroške delavnice, kjer lahko pišete Božičku. Zagreb se deli na zgodovinski Gornji grad, ki je srce starega mesta, in modernejši Donji grad. Na Gornjem gradu, od koder se odpre lep razgled, odkrijete še več stojnic!

OPATIJA: očarljiv kontrast božičnega duha in morske kulise

Opatija FOTO: Petar Kurschner

Ko govorimo o adventnih sejmih, pogosto pozabimo, da božič seveda praznujejo tudi v obmorskih krajih, le debelih puhovk in rokavic običajno ne potrebujejo. Opatija, ki velja za priljubljeno poletno letovišče, se konec leta prelevi v pravo božično pravljico!

Letos bodo luči prižgali že 29. novembra, ugasnile pa bodo šele 6. januarja prihodnje leto. Do Opatije je iz Ljubljane le dobrih sto kilometrov, ki jih z avtomobilom premagate v uri in pol.

Kljub blagemu sredozemskemu podnebju se Park Angiolina prelevi v božično vasico, ki zasije v lučkah in instalacijah. Imajo celo drsališče! Ob znani promenadi Lungomare se vrstijo adventne stojnice z dobrotami in lokalnimi izdelki. Prirejajo otroške delavnice in lutkovne predstave, na morje pa zaide tudi Božiček.

Še šest sejmov, iz Ljubljane oddaljenih od tri do pet ur vožnje z avtom Če imate več časa in lahko v praznični izlet dodate vsaj eno prenočitev, priporočamo še šest adventnih sejmov, do katerih je od tri do pet ur vožnje. To so Budimpešta, Dunaj, München, Salzburg, Milano in Beograd. Uživajte!

GRADEC: do ledenih jaslic in na mestni grič

Gradec je drugo največje avstrijsko mesto. Iz Maribora ste tam v slabi uri, iz Ljubljane pa v dveh (200 kilometrov). Njegovo zgodovinsko jedro, ki je nastalo ob Muri, je od leta 1999 uvrščeno na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. In nekaj prav posebnega je tudi v adventnem času. Luči prižgejo že 22. novembra!

Hauptplatz, glavni graški trg, je središče adventnega dogajanja, ki ga preplavijo stojnice in omamne vonjave. Pokusite kuhano vino (glühwein) in klobase – klasična izbira sta »frankfurter« ali »käsekrainer«, klobasa s sirom.

Imajo tudi drsališče, ledene jaslice, pročelje mestne hiše, Rathausa, pa se spremeni v velikanski osvetljen adventni koledar. Na mestnem trgu lahko skočite tudi na adventni vlakec! Na Grajski grič (Schlossberg) se lahko povzpnete peš ali z vzpenjačo, na vrhu sta znameniti stolp z uro in še en božični sejem. Predvsem pa čudovit razgled na mesto!

BELJAK IN CELOVEC: koroška adventna pravljica

Celovec FOTO: Harald Florian/Shutterstock

Do Beljaka, mesta ob Dravi, je iz Ljubljane zgolj sto kilometrov ali eno uro vožnje. Sprehodite se po starem jedru, mimo cerkve sv. Jakoba do Glavnega trga, kjer vas čaka božični sejem. Ker ste blizu, obiščite še Celovec, kjer na Glavnem trgu najdete tradicionalni božični sejem, stojnice s prazničnimi okraski in avstrijskimi dobrotami. Med Beljakom in Celovcem je postanka vredno tudi Vrbsko jezero!

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Praznično.