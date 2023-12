Praznična je tudi avtobusna postaja

Otroci, ki v Kunovi obiskujejo OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova, si nikakor ne zaslužijo očitka, da vse dni preživijo pred zasloni: s pomočjo staršev in sosedov so nadobudneži v praznično podobo odeli kar svojo avtobusno postajo in tako veselo zaznamovali zadnji mesec v letu.

Vsako nedeljo prižgejo svečko

»V Kunovi pri Negovi so otroci družin Zorec, Prajndl, Haložan in Drozg praznično obarvali svojo šolsko avtobusno postajo. Postavili in okrasili so smrečico, izdelali božične škrate, vsako nedeljo pa prižgejo svečko na adventnem venčku. Postaja je okrašena tudi z lučkami. Ker vsi radi uživamo na snegu, smo izdelali progo za snežne radosti, ob večerih pa je čas za peko piškotov, ki seveda teknejo vsem. V pomoč pri okraševanju so bili seveda starši in sosedje, ki smo jim iz srca hvaležni. To je bil prav poseben podvig in nad končnim izdelkom smo navdušeni. Ne le domačini, temveč tudi mimoidoči, ki se iz Gornje Radgone ali s pomurske avtoceste peljejo v Negovo,« nam je zaupala Petra Holdinar, sicer mama enega od mladih gorečnežev.

Ob tem velja omeniti, da božično okraševanje v Kunovi ni edini podvig domačinov. Podobno je bilo tudi oktobra letos, ko so se otroci vsak dan po opravljeni domači nalogi in učenju zbrali na avtobusni postaji in po tehtni razpravi sklenili, da bi svoj kotiček uredili tistemu času primerno. Ker se je približevala noč čarovnic, ni manjkalo čudovitih buč, ki so jih marljivo izrezljali, in drugih jesenskih ter strašljivih podob. Starši so na podmladek nadvse ponosni in dodajajo, da res drži pregovor – v slogi je moč.