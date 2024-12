Najlepše božične zgodbe

FOTO: Hiša knjig

Isabella Paglia: Prava božična čarovnija

Hiša knjig

Božični večer je in zunaj sneži. Ulice mestnega jedra s svojimi okrašenimi trgovinami so polne ljudi, ki hitijo nakupovat še zadnja darila. Neža se po popoldanskih nakupih z mamo vrača domov. Med potjo je prijazna do vseh: na avtobusu odstopi sedež stari gospe, na vogalu ulice podari svoj šal brezdomcu, njegovemu kosmatemu prijatelju pa nameni preostanek sendviča. Vsi se ji zahvalijo z besedami: »Hvala, dekletce dobrega srca!«

FOTO: Mladinska knjiga

J. K. Rowling: Božič na Bradavičarki

Mladinska knjiga

»Bližal se je božič. Sredi decembra je Bradavičarko čez noč prekril skoraj meter snega.« Tako se začne dvanajsto poglavje knjige Harry Potter in kamen modrosti in z njim prisrčna pripoved o Harryjevem prvem božiču na Bradavičarki. Od Velike dvorane, okrašene z veličastnimi jelkami, do prijetnih večerov v gryfondomski dnevni sobi in veselja ob darilih na božično jutro: to je praznik, poln topline, prijateljstva, slastne hrane in čarobnih presenečenj.

FOTO: Hiša knjig

Giuditta Campello: Božič v gozdu

Hiša knjig

Božič se bliža! Zajčica peče piškotke, Sinička zavija darila, Veveriček okrašuje drevesce. Kaj pa Ježek? Potopil se je v zimsko spanje. Po navadi zato zamudi božični večer, a ne tokrat, saj si je nastavil budilko! V zasneženem gozdu vlada čarobno vzdušje, s pomočjo prijateljev pa bo tudi Ježek doživel pravo božično čarovnijo.

FOTO: Morfem plus

Emma Thompson: Jimov očarljivi božič

Morfem

Jim je kuža. In to je Jimov očarljivi božič … To je zgodba o Jimu. Pa tudi o muzeju, v katerem je nekoč živel. In o povsem prvi božični voščilnici in kraljici Viktoriji in naočnikih, natančneje, naočniku. A vendar je to predvsem zgodba o Jimu. Knjiga resnično Jimovo usodo čarobno preplete s sijajno hudomušno in prisrčno božično zgodbo. Napisala jo je avtorica knjižnih uspešnic in z oskarjem nagrajena igralka Emma Thompson.

FOTO: Mladinska knjiga

Alexandra Stewart: Odštevanje do božiča

Mladinska knjiga

V tem pravem knjižnem božičnem zakladu v obliki adventnega koledarja je zbranih 24 najbolj znanih in priljubljenih zgodbic, pravljic in pesmi z vsega sveta, ki jih otroci že leta ali celo stoletja radi poslušajo v prazničnih dneh. Med njimi najdete znamenito pravljično pripoved Hrestač, klasično zimsko pravljico Snežena kraljica, hudomušne verze Noč pred božičem, očarljivo ukrajinsko ljudsko pravljico Rokavička in še mnogo drugih.

FOTO: Hiša knjig

Giuditta Campello: Zima je, Zajčica

Hiša knjig

Med živalmi v gozdu vlada pričakovanje nečesa posebnega. Z neba že začenja naletavati ... sneg! Zajčica, Sinička in Veveriček se igrajo skrivalnice. Zajčica odskaklja predaleč in se zaradi bele snežne odeje, ki je prekrila ves gozd, izgubi. Kako bo našla pot domov? Še sreča, da ima ob sebi dobre prijatelje, ki sledijo njenim sledem v snegu in ji nesebično priskočijo na pomoč.