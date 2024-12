Kako novoletno drevo razkriva vaš značaj

Kakšna je vaša novoletna smrečica? Je umetna ali naravna. So na njej bogati ali preprosti okraski.

To, kakšna je ne razkriva le vašega odnosa do praznikov in estetskega čuta, temveč veliko pove tudi o tem, kakšni ste po značaj in kakšen je vaš odnos do soljudi.

Tako vaša smrečica razkriva vaš značaj:

Zvezda na vrhu smrečice

Ste zavzet tradicionalist in želite si, da bi novoletni prazniki potekali po normah, ki jim sledite že vse od otroštva.

Rdeče kroglice

Veseli bi bili, če bi prazniki trajali kar najdlje ter obožujete bleščeče okrašene trgovinske centre. Ne želite pa tvegati in vedno igrate na karto varnosti.

FOTO: Rawf8/Shutterstock

Okraski domače izdelave

Radi imate otroke, ste kreativni ter premorete veliko domišljije. K vsemu pristopate z veliko ljubezni in pozornosti, za okrasitev si vzamete čas, ter ste zelo čustveni.

Utripajoče lučke

Nikoli nimate dovolj pozornosti in radi ste v središču dogajanja. Ste dinamični, spontani ter le težko dolgo zdržite na enem mestu.

Pisane lučke

Ne marate samote. Ste zelo družabna in komunikativna oseba, ki ne prenese enoličnosti in dolgočasja.

Izključno bele lučke

Sodite med natančne osebe in prisegate na red, čistočo ter preprostost.

FOTO: Pixabay

Darila pod smrečico

Cenite varnost, toplino, družina je za vas največja vrednota. Radi obdarujete in darove radi prejemate. Ste optimist in mladostnega duha, ne glede na leta.

Umetno drevo

Pri vas je na prvem mestu praktičnost. Prav tako se vam zdi pomembno, da so predmeti, s katerimi ste obdani, kar najdlje uporabni.

FOTO: Maryna Andriichenko/Shutterstock

Naravno drevo

V mnogih pogledih ste tradicionalist, topla in družabna oseba. Za dobrobit sebe in zlasti drugih se vam ni težko maksimalno potruditi.