Razgibano svobodna Škofljica

Škofljica je satelitsko naselje Ljubljane in središče istoimenske občine. Ima malo več kot 11.000 prebivalcev in izjemno dejavno turistično društvo, v katerem se zavedajo, da imajo kaj pokazati in ponuditi. »Delujemo pod motom Razgibano svobodno,« pove predsednica TD Škofljica Tončka Pal. »Pripravili smo zanimiv program, ki smo ga poimenovali Izlet po krajih svobodnega sonca. Med pol deveto in deseto uro lahko najprej obiščemo Ruskov kozolec na Klancu blizu Škofljice, kjer popijemo kavo, nato pa se lahko preizkusimo v uporabi kamnitega orodja in izvemo, kako in koliko časa so koliščarji izdelovali najstarejše kolo na svetu. Srečali se boste z gospodarjem Marjanom Čučkinom, ki je to preizkusil in izdelal repliko kolesa.«

Občina Škofljica je obnovila dvorec Lisičje. FOTOGRAFIJE: Primož Hieng

Čas med 10.15 in 11.45 je namenjen obisku dvorca Lisičje, ki vam ga razkaže baronica Luisa Haller von Hallerstein in vam razkrije marsikatero skrivnost življenja v njem​, pa naj bodo to bogate renesančne obleke, dragoceni tulipani, botanični vrt z rastlinami z vsega sveta ali nabiranje energije pod tristoletnimi lipami. Tam lahko kupite lanomed (lan z medom) in čokolado z lanom ter poskusite laneno potico. Med 12. uro in 13.30 boste obiskali Želimlje, kjer je Fran Saleški Finžgar pisal roman Pod svobodnim soncem, lahko si ogledate odlomek v izvedbi članov KUD. V kraju delujeta Dijaški dom Janeza Boska in Gimnazija Želimlje, tod pa je doma tradicionalno gojenje rib še iz časov plemiške rodbine Auersperg na gradu Turjak. Še skok na Pijavo Gorico, kjer je med 13.45 in 14.15 ogled fresk Janeza Ljubljanskega v cerkvi na Pijavi Gorici, ki je kulturni spomenik državnega pomena. Po vseh doživetjih je ob 14.30 na vrsti kosilo v znani gostilni Čot, ki med drugim slovi po odličnih krofih.

V cerkvi na Pijavi Gorici, ki je kulturni spomenik državnega pomena, si ogledamo freske Janeza Ljubljanskega.

»Izleti za skupine so še bogatejši, saj so v raziskovanje občine vključeni obisk razglednega stolpa na Orlah in gozdnega živalskega vrta ter gostilnice Orle,« pravi Palova. »Sledi obisk Ivanke in Janeza Skubica ter Gašperja Nardina, ki vam bodo povedali vse o lanu, prikazali trenje, predenje in tkanje.«

Med drugim izvemo, kako in koliko časa so koliščarji izdelovali najstarejše kolo na svetu.

V cerkvi v Lanišču si lahko ogledate fresko z motivom narave. Prizor Uršuline smrti je prva freska v Sloveniji, na kateri je upodobljena pokrajina, in sega v 30. leta 16. stoletja. V cerkvi na Vrhu nad Želimljami lahko vidite freske svetnic. Škofljica ponuja skupinam izletnikov še gostilni Petkovšek in Strah, v njihovi ponudbi so malice in kosila iz tradicionalnih slovenskih sestavin.